Emmanuel Macron à Marseille : "Nous sommes entre la déception et la colère" réagit le syndicat enseignant FSU

Le président de la République a dévoilé ce jeudi son grand plan pour Marseille. Des aides pour donner un nouvel élan à la deuxième ville de France. Des projets, des moyens mais sur la question des écoles aucun chiffre n'a été apporté alors qu'il était très attendu sur cette question après avoir visité un peu plus tôt le matin l'école Bouge dans le 13e arrondissement. Le montant total des nouvelles aides de l'Etat, 1,5 milliard d'euros, hors rénovation des écoles a été précisé par la suite par un de ses conseillers. Mais le syndicat enseignant FSU 13 n'est pas convaincu et parle même de "déception et de colère" chez nos confrères de France Info : "Nous sommes entre la déception et la colère. Déception car on attendait des moyens substantiels pour la rénovation des écoles, des moyens chiffrés qui ne sont pas venus. Et très en colère à cause des insinuations du président de la République qui semble penser que les enseignants dans les écoles des quartiers les plus difficiles de Marseille sont responsables des difficultés, puisque, selon lui, ils ne viendraient pas en classe. On aimerait bien savoir sur quels chiffres il s'appuie. Ce sont ces même enseignants qui pendant le confinement ont organisé l'aide alimentaire pour les familles de leurs élèves. Ils se démènent au quotidien. C'est insultant d'oser insinuer qu'ils seraient particulièrement absents".

50 écoles "laboratoires"

Emmanuel Macron a annoncé jeudi vouloir expérimenter à Marseille, dans 50 écoles "laboratoire", à la rentrée 2022, la liberté du choix des enseignants par les directeurs: "Donner aux directeurs d'école de l'autorité sur leurs collègues ne résoudra certainement pas le fait que les murs des classes s'écroulent dans certaines écoles de Marseille" répond Caroline Chevé, secrétaire départementale FSU 13 avant d'ajouter : "Nous sommes choqués que le président de la République utilise la situation dramatique des écoles de Marseille pour annoncer un laboratoire, une expérimentation".

Le syndicat précise qu'il aurait avoir des annonces chiffrées pour la rénovation des écoles, ainsi qu'un calendrier précis, une programmation, une méthode. A propos justement de la contribution de l'Etat pour aider à rénover 174 écoles insalubres, le chef de l'Etat a demandé quelques semaines supplémentaires pour la chiffrer.