Emmanuel Macron à Marseille : Un milliard pour les écoles, les parents racontent les établissements délabrés

Emmanuel Macron fera la rentrée scolaire 2021 ce jeudi matin à Marseille dans l'école Bouge du 13e arrondissement, en présence de parents d’élèves et il rencontrera une classe de CM2. Le président vient surtout avec un plan annoncé d'un milliard d'euros pour les écoles de Marseille. Cela fait des années que les parents de plusieurs quartiers de la ville attendent des travaux essentiels dans leurs écoles.

"Du carrelage et des faux plafonds cassés, des cafards dans les locaux, des fuites à répétitions, des portes de secours HS"-Shéréazade est la maman de deux enfants scolarisés à l'école Bellevue (3e)

Shéréazade est la maman de deux enfants scolarisés à l'école Bellevue, quartier Félix Pyat dans le 3e arrondissement. Le quotidien de ses enfants ce sont des plafonds qui fuient, des toilettes bouchées, des éviers non fonctionnels, pas de préau pour s'abriter de la pluie ou du soleil pendant le temps cantine. La situation dure depuis des années : "la moindre chose peut durer des mois ou des années (...) et au final, c'est du rafistolage qui est fait parfois par les enseignants, parfois par le directeur. On s'improvise électricien ou plombier et c'est du temps qui est consacré à des murs au lieu d'être consacré aux enfants". Selon cette maman, c'est un "problème de volonté" politique.

Le constat est le même pour Romain, président de l'association des parents d'élèves de l'école Fonscolombe, dans le 3e arrondissement également. "Il y a des toilettes bouchés, des seaux au milieu des couloirs quand il pleut, des rats dans la pate à modeler des enfants", raconte ce papa. Sans parler des petits travaux à réaliser qui prennent un certain temps : "il y a des stores à poser (...) ça a pris un an".

Ces parents, un peu désabusés, espèrent une répartition équitable des budgets que doit annoncer le président de la république ce jeudi après-midi, lors de son allocution au Pharo.