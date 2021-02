Emmanuel Macron à Nantes pour promouvoir l'égalité des chances

Emmanuel Macron en déplacement à Nantes pour parler "talents" et égalité des chances.

Emmanuel Macron est arrivé vers 11h à l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Nantes, pour échanger avec des élèves fonctionnaires, des élèves de classe préparatoire intégrée à l’IRA et des lycéens.

Il y a présenté la nouvelle voie "Talents" réservée à des jeunes d'origines modestes ou des quartiers défavorisés, qui disposeront de quelques places à l'ENA et dans quatre autres écoles de hauts fonctionnaires.

Le président de la République était accompagné par la ministre de la Transformation et de la Fonction publique Amélie De Montchalin et par Sarah El Haïri, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et de l'Engagement.

"Pour favoriser l'égalité dans l'accès à la Fonction publique, nous ouvrons 1 000 places supplémentaires en classes préparatoires "Talents" aux concours administratifs, dès 2021, a indiqué Emmanuel Macron. "Aux jeunes qui en ont le besoin, nous proposons 4 000 euros d'allocations pour les aider à accéder aux concours de la fonction publique. C'est deux fois plus qu'en 2019", a ajouté le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron profite de ce déplacement en Loire-Atlantique depuis son élection pour illustrer l'application sur le terrain du plan de relance, en allant ensuite visiter une usine du groupe Aplix, au Cellier, à 30 km de Nantes. Elle est spécialisée dans les attaches rapides auto-agrippantes notamment pour l’automobile, l’aéronautique, le militaire ou encore le médical. Cette entreprise familiale doit bénéficier de fonds pour sa modernisation. Elle compte six usines dans le monde.