Emmanuel Macron annonce la création d'un laboratoire pour la pour la protection de l’enfance en ligne

La France, l’Estonie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que des puissantes plateformes en ligne comme Amazon, Meta, Microsoft ou encore Tik Tok, ont signé une charte validant la création d'un laboratoire pour la protection de l’enfance en ligne. Objectif : mieux lutter contre les situations de cyberharcèlement. "Si l'espace numérique offre de nouvelles opportunités, notamment en matière d'éducation, celles-ci s'accompagnent également de nouvelles menaces pour les enfants", explique l’Élysée ce jeudi soir.

ⓘ Publicité

Trois axes de travail

Ce laboratoire sera chargé de "développer des solutions techniques" et "plusieurs pistes de travail" ont déjà été identifiées. Durant la première année, il aura pour mission de travailler sur l'identification de l'âge des internautes "via un système ‘par tiers de confiance’". L'Élysée dit également vouloir "utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les conversations relevant d'adultes se faisant passer pour des mineurs" et "constituer une base de données avec les références d'images non-consenties". La France assurera le secrétariat du "comité scientifique" de ce laboratoire. Ce comité sera chargé de publier un rapport public sur les travaux effectués.

Plus d'un jeune adulte sur deux a déjà été cyberharcelé, ce qui a conduit la moitié de ces victimes à penser au suicide, selon un sondage publié mardi par l'association e-Enfance qui répond au 3018, numéro national pour les victimes de violences numériques.