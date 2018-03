Indre-et-Loire, France

Le président de la République est arrivé ce mercredi en Touraine pour un déplacement de deux jours axé sur la formation, l'éducation et l'apprentissage. Il est accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce mercredi, Emmanuel Macron a inauguré le nouveau centre de formation des Compagnons du devoir, l'occasion de parler apprentissage.

Emmanuel Macron chez les Compagnons du devoir

Arrivée du président @EmmanuelMacron pour l'inauguration des ateliers du CFA de #Tours ! pic.twitter.com/BmGyz9l7WD — Compagnons du Devoir (@les_compagnons) March 14, 2018

Le président de la République est arrivé peur après 17 heures, en compagnie de Muriel Pénicaud.

Très heureuse d’accueillir le président de la République @EmmanuelMacron et la ministre du travail @murielpenicaud en Touraine pour l’inauguration du CFA des compagnons du devoirs de Tours ! 🎉 pic.twitter.com/znyaYJEr9w — Fabienne COLBOC (@fabiennecolboc) March 14, 2018

On nous a pompé notre argent, toute notre vie - Une retraitée

Le président de la République a été interpellé par plusieurs retraités à son arrivée chez les Compagnons. Là on nous a vraiment pompé et on a travaillé toute notre vie, explique une retraitée. Emmanuel Macron a répondu, vous avez travaillé toute votre vie pour quoi : pour payer les retraites de vos aînés! Vos retraites ce sont les jeunes qui vont la financer. Vous avez connu la guerre. Vous êtes partis à la retraite au même âge que vos parents avec une espérance de vie de 10-15 ans de plus. Je suis obligé d'en tenir compte. La CSG, on vous l'a pas pompée! On a baissé de 30% les cotisations salariales pour que les gens qui travaillent puissent payer vos retraites.

Soyons collectivement fiers de cette filière d'excellence qu'est l'apprentissage. 🇫🇷 pic.twitter.com/WmTS9XPKCD — Philippe Chalumeau (@Chalumeau_P) March 14, 2018

La dame : On est pas content. Le président, j'assume. Je sais, ça râle. Plus loin, d'autres personnes prennent aussi la défense du président : Ne lâchez rien merci d'être là.

E.Macron à la rencontre des jeunes compagnons

Pendant plus de 2 heures, Emmanuel Macron va pouvoir rencontrer de jeunes compagnons, comme Benjamin Martin, en CAP, 1ère année.

Benjamin Martin, CAP, 1ere année © Radio France - Denis Guey

Dès 15 heures 30, les jeunes compagnons attendaient l'arrivée du cortège présidentiel.

De jeunes compagnons de Tours © Radio France - Denis Guey

Emmanuel Macron doit rencontrer le maire de Tours, Christophe Bouchet (UDI) à 19h30.

Après ce passage à l'hôtel de ville, le président de la République est attendu ce mercredi soir au restaurant d'application du CFA des Douets. Dès 15 heures d'ailleurs, les apprentis cuisiniers et serveurs chargés de préparer le dîner présidentiel ont eu droit à un ultime briefing de la part de Thibaut Coulon, adjoint au maire.

Une manifestation Place Anatole France

Une manifestation contre la casse des droits sociaux et démocratiques est organisée depuis 17h30 Place Anatole France à Tours, une manifestation très encadrée à l'appel de plusieurs collectifs, associations, et syndicats de gauche et d’extrême gauche.