Emmanuel Macron veut "repenser" le temps scolaire et la durée des vacances d'été

Emmanuel Macron, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, et le maire de Marseille, Benoît Payan, devant une maquette d'école en rénovation.

"On doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année, une des autres grandes hypocrisies françaises", a estimé ce mardi Emmanuel Macron lors de la visite d'une école marseillaise en cours de rénovation. "Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances ? On a des enfants qui ont deux mois et demi parfois de vacances, presque trois pour certains", a poursuivi le chef de l'Etat, en visite dans la deuxième ville de France jusqu'à mercredi pour la seconde phase de son plan "Marseille en grand" lancé en septembre 2021.

ⓘ Publicité

"Il faut repenser ce temps dans l'année. Quand on a des vacances de trois mois, l'inégalité revient", a insisté Emmanuel Macron, estimant qu'à la rentrée de septembre, les élèves "reviennent avec les compétences qu'ils avaient un mois à un mois et demi avant l'arrêt des cours : on détruit en quelque sorte de l'apprentissage collectif".

"La conséquence de cela, c'est qu'on bourre les semaines de nos enfants, qui arrivent crevés tous les soirs", a-t-il poursuivi, sans donner de calendrier précis : "On doit concerter ça, on doit le travailler, pas pour l’année prochaine, c’est un peu juste, mais il faut repenser ce temps dans l’année."

Lundi, le président avait déjà annoncé que l'ouverture progressive des collèges entre 8h et 18h et la maternelle accessible dès l'âge de deux ans dans les quartiers d'éducation prioritaire, à commencer par Marseille, pour lutter contre "l'inégalité scolaire".