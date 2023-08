Emmaüs Grenoble propose un pack rentrée à moins de 100 euros

Forte affluence, ce mardi après-midi, au magasin Emmaüs de Sassenage où les clients se pressent pour acheter à bas prix des fournitures scolaires, comme cette femme venue pour l'un de ses 4 enfants qui rentre en 6e, et dont le budget est très, très serré : "A toutes les rentrées, je viens ici. Je fouille, je regarde, je finis par trouver ce que je cherche. On vit avec pas grand chose et je dois faire attention à tout." dit-elle, avec un sourire résigné.

ⓘ Publicité

La boutique de Sassenage ne désemplit pas en ce moment © Radio France - Véronique Pueyo

Non loin de là, nous rencontrons Isabelle. Elle est contre la surconsommation, et pour elle, venir à Emmaüs c'est aussi un choix : "On achète beaucoup de chose en deuxième main, c'est une habitude qu'on a prise. Pour les fournitures scolaires de mes trois filles, on va aussi en grande surface mais on vient ici pour compléter. Je ne savais pas qu'Emmaüs proposait un pack à moins de 100 euros, mais on n'a pas besoin, de toute façon, d'un ordinateur."

Isabelle et ses filles en pleine recherche © Radio France - Véronique Pueyo

Pour Myriam, l'une des 3 filles d'Isabelle, qui rentre en 4e, préparer sa rentrée chez Emmaüs ne lui pose aucun problème : "Je me fiche des marques, de tout ça...L'important c'est que le matériel fonctionne et que je puisse travailler correctement avec. Qu'il ait déjà servi ne me gêne pas du tout" affirme l'adolescente, qui se dit, tout de même, un peu stressée par la rentrée.

Jean-Pierre Polidori est directeur d'Emmaüs Grenoble, depuis 8 ans : "Une entreprise nous a fait don d'une centaine d'ordinateurs reconditionnés et on s'est dit que ce serait bien d'en faire profiter les scolaires. D'où l'idée de proposer ce pack à moins de 100 euros, avec un ordinateur, un clavier, une souris, une tour, le tout complété par des vêtements et des fournitures scolaires. On a un peu communiqué sur les réseaux et le bouche-à-oreille commence à fonctionner" se réjouit Jean-Pierre Polidori qui précise : "On fait confiance aux gens, on ne demande pas de feuille de paye ou autre. On espère que cela profitera vraiment à ceux qui en ont besoin"

Jean-Pierre Polidori, directeur d'Emmaüs Grenoble © Radio France - Véronique Pueyo

Pour les 16-26 ans, sur tous les magasins Emmaüs, c'est moins 20 % toute l'année. "Nous luttons depuis plusieurs années déjà contre la précarité étudiante. Notre magasin en centre ville de Grenoble tente de répondre aux besoins."

Emmaüs, en Isère, ce sont 76 compagnons (hommes et femmes), 17 salariés, des boutiques à Sassenage, Grenoble et le Versoud. A noter qu'en octobre prochain, un chantier d'insertion à Echirolles, baptisé Lucie Coutaz, du nom de cette grenobloise co-fondatrice d'Emmaüs, ouvrira ses portes. Il emploiera 9 salariés et sera spécialisé dans le tri et la valorisation du textile.