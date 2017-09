En 2017, il y aurait encore 47.000 personnes illettrées en Isère

Ce samedi marquait la quatrième édition de la journée de la lutte contre l’illettrisme. À Grenoble plusieurs associations étaient mobilisées pour sensibiliser la population, car il existe des solutions pour les illettrés, sauf que ceux-ci en ont souvent honte.

"Ce n'est pas facile quand on a fait dix ans d'école de s'avouer qu'on ne sait pas bien lire, écrire". Jean-Baptiste travaille à l'association "Savoirs pour réussir", qui aide les jeunes de 16 à 25 ans en situation d’illettrisme. Chaque année plus de quarante jeunes passent dans les locaux, très peu quand on sait qu'il y aurait 47 000 illettrés en Isère.

La définition de l'illettrisme selon l'association "Savoirs pour réussir" © Radio France - Alexandre Berthaud

Il faut donc sensibiliser à la situation, pour tenter de repérer ces cas au quotidien. Katia travaille à la mission locale, elle a l'habitude et nous donne les indices à repérer. "Ceux qui ne prennent jamais de notes, disent qu'ils n'ont pas leurs lunettes pour faire lire un document à leurs proches : personne ne vient tout de suite vous dire 'je ne sais pas lire'".

Jean-Baptiste accompagne des jeunes au quotidien pour leur redonner le goût d'apprendre à lire, écrire, calculer. © Radio France - Alexandre Berthaud

En France il y aurait 2 500 000 adultes illettrés malgré leur scolarité, mais des solutions existent. L'association Lefop s'occupe des adultes, et l'IRIS, Centre de Ressources Illettrismes de l'Isère, donne des moyens à ces partenaires, en formant notamment les bénévoles accompagnants. Chaque année 35 000 jeunes sont détectés en difficulté de lecture lors de leur Journée défense et citoyenneté.