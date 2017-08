En Alsace, Caritas cherche des bénévoles pour faire du soutien scolaire

L'année dernière, 80 enfants ont bénéficié de l'accompagnement à la scolarité de Caritas. A quelques jours de la rentrée, 30 jeunes sont sur liste d'attente, faute de bénévoles.

Une soixantaine de bénévoles sont venus en aide à 80 enfants lors de l'année scolaire 2016-2017. Caritas lance un nouvel appel pour recruter encore plus de volontaires. Pour l'instant 30 enfants n'ont trouvé personne pour les épauler à la rentrée.

Aucune qualification particulière n'est requise pour être bénévole. Il faut juste avoir un peu de temps, environ deux heures par semaine, et surtout avoir envie d'accompagner un enfant. Pour beaucoup de bénévoles, c'est plus qu'une simple aide aux devoirs. Certains emmènent les enfants au cinéma, d'autres leur apprennent des choses qui dépassent les connaissances purement scolaires. Le but est avant tout d'être à l'écoute des enfants, de voir ce à quoi ils aspirent et surtout de leur donner confiance en eux.

En général les bénévoles interviennent au domicile des enfants. Ils choisissent le quartier dans lequel ils veulent aller et l'âge des enfants qu'ils souhaitent accompagner. Si vous voulez devenir bénévole chez Caritas ou profiter de l'accompagnement à la scolarité, vous pouvez appeler le 03 88 22 76 40. Plus d'informations sur : caritas-alsace.org.