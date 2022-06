En Alsace, le rectorat organise un job dating pour recruter des professeurs d'allemand

Souvenez vous fin mai. Plusieurs rectorats avaient organisé des recrutements de professeurs sous la forme de job dating. Cela avait provoqué une grande polémique. Et bien, c'est désormais aussi le cas en Alsace. Un job dating, "Sprechen Sie Deutsch ?" est organisé toute la journée de mercredi à Strasbourg et Mulhouse par l'éducation nationale pour tenter de trouver des profs d'allemand dans les écoles collèges et lycées d'Alsace. Après un entretien de 15 minutes chrono, vous pouvez donc vous retrouver propulsé prof d'allemand et en position d'enseigner en section bilingue.

Une méthode assumée par le recteur de l'académie de Strasbourg. Olivier Faron estime qu'il faut dans certains cas innover dans le recrutement pour réussir à réduire le déficit d'enseignement de langue allemande. "Dans mon mandat de recteur, je ne ferai du job dating que pour rechercher un certain nombre d'enseignants en langue allemande car il y a une situation très compliquée pour assurer une dimension bilingue à l'académie de Strasbourg. Ces job dating peuvent aussi susciter des envies, des vocations. Si l'on ne fait pas des initiatives un peu disruptives, différentes, ces vocations, nous ne permettrons pas qu'elles se concrétisent. C'est l'ambition que nous avons. Et je ne transigerai jamais sur la qualité. Ma responsabilité est de mettre devant les jeunes des personnes qui présentent toutes les qualités pour être des enseignants répondant à la mission qui sera la leur" argumente le recteur. Qui promet que les personnels seront correctement formés avant de se retrouver devant une classe.

Les syndicats très remontés

La FSU elle est très en colère contre ce job dating. Dans un communiqué, l'antenne du Haut-Rhin du syndicat enseignant s'insurge : "Au lieu de s'attaquer aux réelles causes de la crise du recrutement, le gouvernement préfère recruter en masse des personnels contractuels qui seront précaires et non formés ! L’an prochain, les personnels placés devant les élèves sans avoir appris à enseigner seront encore plus nombreux. En plus de dégrader la qualité de l’enseignement dispensé, cette situation met en souffrance les personnels recrutés" plaide la FSU, qui parle de sélection des candidats "expéditive". Le syndicat dit d'ailleurs s'opposer à l'extension du dispositif bilingue allemand-français en Alsace, faute de personnel suffisant.

Des problèmes aussi de remplacement

Mais la pénurie de profs ne concerne pas QUE l'Allemand. Dans certaines écoles, des élèves n'ont pas vu d'enseignant depuis des semaines faute de remplaçants. Comme à l'école maternelle Paul Eluard de Wasselonne où Camille, la fille de Marie Schmidt, scolarisée en grande section de maternelle, n'a pas eu cours cette année pendant 12 semaines, faute d'enseignant remplaçant. "On se sent vraiment laissés pour compte. C'est l'éducation de nos enfants et le droit à l'éducation qui est pris en otage" dit cette maman.

Du côté du rectorat on reconnaît que le problème du remplacement est un vrai sujet. Le recteur Olivier Faron invoque le Covid qui a tout désorganisé. Mais il promet de travailler activement sur le dossier du manque de remplaçants. "Nous travaillons en profondeur pour élargir le vivier des remplaçants. Pour faire que ces situations que nous sommes les premiers à regretter se raréfient. On travaille beaucoup pour avoir des temps de réponse beaucoup plus courts lors de la prochaine année scolaire pour que les parents ne soient pas confrontés à une absence d'enseignants" dit-il.

Si vous êtes intéressé par le job dating pour devenir professeur d'allemand cliquez ici.