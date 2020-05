Déconfinement : en Ardèche, les collèges publics ne rouvriront pas avant le 25 mai

Les collèges publics ardéchois ne rouvriront que le lundi 25 mai, annonce ce vendredi le président du département. L'Ardèche apparaît bien en vert sur la carte de déconfinement publiée par le gouvernement, ce qui signifie que les collèges peuvent rouvrir progressivement dès le lundi 18 mai. Mais le président du département, Laurent Ughetto, préfère se donner une semaine de plus pour rouvrir les 24 collèges ardéchois "dans des conditions optimales de sécurité".

Cette décision a été prise "afin de permettre aux agents départementaux des collèges de déployer correctement le protocole sanitaire qui nous est imposé par le Ministère de l’Éducation Nationale", indique Laurent Ughetto dans un communiqué. Et, poursuit-il, le délai supplémentaire d'une semaine "permettra aux services du Département d’organiser, en lien avec les chefs d’établissement, le travail des agents départementaux dans le strict respect du protocole sanitaire et l’accueil des élèves comme des enseignants en toute sécurité et sérénité".

Deux masques pour chaque collégien

Par ailleurs, le département prévoit d'équiper chaque collégien ardéchois de deux masques réutilisables en tissu. La distribution devrait se faire le jour de leur retour en classe.