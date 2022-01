En Auvergne, l'université fait aussi face à la remontée épidémique

Avec la hausse des cas de coronavirus en France et en Auvergne, la rentrée est compliquée aussi à l'université ! "On enregistre _un fort taux d'absentéisme chez les étudiants_, de l'ordre de 15% de plus qu'en temps normal", confie Mathias Bernard, le président de l'UCA (Université Clermont Auvergne). Les personnels sont moins impactés, ce qui "permet d'assurer une continuité pédagogique".

La priorité des partiels

Cette vague épidémique intervient en plein dans la période des examens : "c'est la priorité du moment", insiste Mathias Bernard. Tous les partiels sont maintenus aux dates prévues mais "il n'est pas question que les étudiants infectés ou cas contacts viennent composer", ajoute le président de l'UCA. Des épreuves de substitution seront organisées au mois de février pour ne pas pénaliser les absents dans leur cursus. "Ils devront simplement fournir un justificatif de leur test positif ou de leur isolement à l'administration", précise l'université.

Mesures renforcées mais pas de distanciel

Les cours sont eux soumis à des règles sanitaires strictes : port du masque, distanciation, aération... Un retour au tout distanciel n'est en revanche pas d'actualité. Seules les filières avec les plus gros effectifs (Médecine, Psychologie et STAPS) voient une partie de leurs enseignements dispensés par visio-conférence. "Après, on peut toujours être amené à passer en demi-jauge et à fermer les restaurants universitaires si la situation l'exige", indique Mathias Bernard.

Tous les moments conviviaux, festifs et les collations ont été interdits dans l'enceinte de l'université, compte-tenu du fort risque de contamination qu'ils représentent.