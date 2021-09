En Berry, 70.000 élèves font leur rentrée ce jeudi

Pour cette deuxième rentrée scolaire depuis le début de l'épidémie de Covid, l'Education nationale veut combiner protection des élèves et maintien des cours.

De la maternelle à la terminale, 70.000 élèves berrichons retrouvent le chemin de leurs salles de classe ce jeudi. Ils sont 29.300 dans l'Indre, 41.659 dans le Cher, des effectifs en légère baisse dans le premier degré, plutôt stables dans le second. Le nombre d'enseignants, lui, étant globalement en hausse dans nos deux départements, le taux d'encadrement sera amélioré.

Le directeur académique des services de l'Education nationale dans l'Indre (DASEN), Jean-Paul Obelliane l'affirme : "l'objectif est de conjuguer éducation et protection. Pour cela nous nous appuierons sur trois piliers : le maintien d'un protocole sanitaire strict, la vaccination des adolescents et la poursuite des tests salivaires au premier degré". Jean-Paul Obelliane vise la réalisation d'un millier de tests par semaine dans le département. La vaccination, elle, devrait débuter dès le 9 septembre. Les formulaires destinés à recueillir l'autorisation parentale seront distribués dès ce jour de rentrée. Le directeur académique estime que 10 à 20% des effectifs resteront à vacciner par le biais de l'Education nationale : "dans l'Indre, 66% des 12-17 ans ont eu leur première dose. Si on enlève les non-volontaires, cela fait 10 à 20%".