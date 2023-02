En Bourgogne-Franche-Comté, un étudiant sur deux travaille pour financer ses études

Nos étudiants sont ils à l'aise dans leurs baskets ? Pour le savoir, le rectorat régional mène une enquête dont les résultats seront connus à la fin de l'année. Première étape: un questionnaire a été envoyé aux 87.000 étudiants de notre région pour connaitre leur qualité de vie. Autrement dit comment ils se logent, comment ils déplacent , comment ils se nourrissent..

Dans tous les chiffres récoltés, il y'en a un qui est particulièrement frappant : chez nous plus d'un étudiant sur 2 travaille au cours de son année pour financer ses études, c'est bien plus que la moyenne nationale qui s'élève à un étudiant sur 3. (57% en Bourgogne-Franche-Comté contre 33% au niveau national)

Le Rectorat de Région estime même que 14% de nos etudiants exercent un emploi régulier en plus des cours à la fac.

"C'est mon cas" affirme Léa, étudiante en 1ere année à la Fac de Droit de Dijon. "Je travaille 25 heures par semaine comme cuisinière dans un restaurant de Quetigny. "Cela m'assure environ 1.000 euros par mois de quoi compléter ma Bourse et payer mes études. L'inconvénient c'est que je loupe beaucoup de cours en amphi. Je peux me le permettre car je suis redoublante et j'ai gardé mes cours de l'an dernier"

Sa copine Manon, elle, se rend tous les samedis à Chalon-sur-Saône "pour travailler dans un magasin de vêtements, cela m'assure un revenu de 250 euros par mois. Ça m'aide à payer mon train, le tram, les livres d'études et la nourriture.. la vie d'un étudiant quoi" assure-t-elle.

Travailler et étudier en même temps: pari impossible ?

Une belle persévérance qu'admire Simon, étudiant en communication. Comme la plupart de ses camarades, lui travaille durant les vacances d'été "j'ai aidé à tenir un camping. Cela assure deux mois de salaire pour agrémenter l'année. Je serai incapable comme d'autres de mener deux vies de front, de travailler la journée et de rattraper les cours le soir."

"Des dérogations existent" souligne Dominique Grevrey, président de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. "On peut adapter ses heures de cours à son travail, mais ce n'est pas assez connu. Seul 1% des étudiants ont recours à cette possibilité."

"Pour ma part, je préfère démissionner de mon travail de cuisinière" rétorque Léa. "Tout cela prend trop de place, j'ai pu mettre de l'argent de côté, et je vais consacrer mon 2° semestre à mes études de Droit pour ne pas redoubler une nouvelle fois."

6 étudiants sur 10 sont "épanouis"

Dans les autres (nombreux) chiffres de cette étude, 61% s'estiment épanouis dans leur vie d'étudiant, contre 70 % au niveau national avant le Covid. 84% se disent en bonne santé.

Autre indicateur notable : l'envie de rester dans notre belle région. 81% des étudiants déclarent apprécier leur cadre de vie au sein de leur ville d'études actuelle "principalement en raison de la qualité de vie et d'un coût abordable" note cette étude. En moyenne, 37% souhaiteraient pouvoir trouver un emploi au sein de la ville où ils étudient actuellement.

Des Assises de la Vie étudiante au printemps

Le Rectorat de région va compléter son enquête en allant à la rencontre des étudiants au printemps prochain pour les interroger sur 4 thématiques: La vie sur le site d'études, l'engagement étudiant, la santé et le bien-être et la communication et l'accès à l'information.

Ces rencontres auront lieu le 16 mars à Montbéliard, le 21 mars au Creusot, le 23 mars à Nevers, le 30 mars à Besançon et le 4 avril à Dijon.