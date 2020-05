En Brenne, seulement un tiers des écoles rouvriront le 11 mai

C'est par un courrier adressé à chaque famille que l'information est tombée ce lundi 4 mai : la communauté de communes Brenne Val de Creuse renonce à ouvrir les écoles le 11 mai.

Ce courrier précise que les maires ont dû statuer dans un délai très court sur de nombreuses problématiques et que "leur souci premier reste la santé des enfants et de leur famille et des personnels périscolaires et enseignants". En conséquence, ils ont décidé de ne rouvrir que 6 écoles sur les 18 installées sur le territoire. "Tous les maires des 28 communes ont été interrogés. Plusieurs allaient prendre des arrêtés. Le président de la communauté de communes a donc regardé comment mutualiser les moyens avec le personnel disponible" explique Annick Gombert, maire du Blanc, qui précise que dans son cas, "C'est un report d'ouverture au 2 juin".

Sur sa commune, qui compte 3 écoles, Annick Gombert juge qu'elle n'aurait pas pu faire appliquer les mesures sanitaires, notamment pour les maternelles. "L'état se repose sur la responsabilité des maires pour le déconfinement dans les écoles ! Mais pour autant, on ne laissera personnes sur le carreau. On accueillera les enfants de ceux qui n'ont vraiment pas d'autres choix...". Par ailleurs, l'accueil des enfants de soignants, gendarmes, policiers ou encore personnels des services pénitentiaires notamment, se poursuivra.

Le 12 mai, n'ouvriront donc sur cette zone que les classes élémentaires des écoles de Ciron, Concremiers, La Pérouille, Mérigny, Pouligny Saint Pierre et Vigoux, et uniquement pour les enfants de grande section, Cp et CM2. Les autres niveaux, excepté les maternels, retourneront en classe le 18 mai.