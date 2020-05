En Bretagne, en cas de réouverture, "tous les lycées sont prêts"

Après les écoles et les collèges, les lycées vont-ils rouvrir à partir du 2 juin ? Les élèves, leurs parents et leurs enseignants en sauront plus en fin d'après-midi ce jeudi 28 mai. Edouard Philippe doit détailler la deuxième phase du déconfinement qui va débuter la semaine prochaine.

80% des agents ont repris le travail

En Bretagne, 145.000 élèves attendent d'être fixés sur leur sort. La Région gère 115 lycées publics dans lesquels travaillent 2.500 agents. "Les établissements seront prêts pour une réouverture. Nous avons tout fait pour être en capacité d'accueillir les enseignants et les élèves. Les activités ont pu reprendre dans les huit cités scolaires. 80% de nos agents ont repris le travail," explique Isabelle Pellerin, vice-présidente au conseil régional en charge des lycées.

En cas de réouverture, comme pour les collèges, un protocole très strict sera appliqué dans les établissements : pas plus de 15 élèves par classe, désinfection régulière du matériel, mise en place d'un sens de circulation et de règles sanitaires strictes. "Par ailleurs, 40.000 masques en tissu et des masques chirurgicaux ont été distribués par la Région, mais aussi des masques, des visières et du désinfectant pour assurer la protection des agents et des élèves, c'est notre priorité." L'Education nationale s'est par ailleurs chargée de la protection du personnel de la communauté éducative.

30% des élèves de retour au lycée ?

Reste une autre interrogation : combien d'élèves seront présents ? "Les chefs d'établissement ont sondé les parents et si dans les collèges 30% des élèves sont revenus, on peut estimer que ce sera pareil dans les lycées," confie l'élue.