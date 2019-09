EN BRETON | Bec'h a lak Jean-Michel Blanquer war ar gelennerien o doa graet harz-labour

Tennet 'vo arc'hant diwar goproù ar gelennerien o doa graet harz-labour da-geñver ar vachelouriezh. Setu 'pezh 'n eus embannet Jean-Michel Blanquer hiziv, da vare an distro-skol. Ur c'helenner deus ar vro hag en oa dihanet gant e labour ivez a embann e soñj.

Région Bretagne, France

Diwar goproù miz Gwengolo, miz Here ha miz Du e vo tennet arc'hant digant ar gelennerien hervez Jean-MIchel Blanquer. Tro 2000 kelenner a vo paket, kement hag 1% deus an 200 000 difazier.

"Bec'h war ar gelennerien"

Kelenner war ar skiantoù ekonomikel ha sokial e lise Diwan Karaez eo Gildas Grimault. Perzh eo deus ar re o deus ehanet gant o labour da vare reizhadennoù ar vachelouriezh. "Gwech ebet n'em eus klevet ur c'helenner embann e save a-enep d'ar fed e vez tennet devezhioù gopr goude bezañ bet graet harz-labour" emezan. "Er c'hontrol penn, dastum arc'hant 'zo bet graet evit souten an harzlabourerien."

"Un devezh gopr a zo bet tennet diganin"

Hervez ar c'helenner a Benn ar Bed, n'eo ket bet sklaer ar ministr gant e gaoz da vare an harz-labour. "Embannet en oa e vefe tennet 15 devezh a c'hopr d'ar gelennerien ha n'o defe ket rentet an notennoù e-koulz. _Gevier en oa kontet ar ministr_" a zisklar Gildas Grimault.