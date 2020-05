Haut les masques : chaque collégien du Calvados équipé par le Département pour reprendre les cours

Le Département du Calvados a commandé 300 000 masques. Un tiers est remis aux élèves par le biais des établissements scolaires, à commencer par les élèves de sixième et cinquième qui sont les premiers à retourner en classe après deux mois passés à travailler à la maison. Renan, élève de cinquième au collège Jacques Monod à Caen est plutôt satisfait : "c'est quand même un peu de stress car ça fait deux mois qu'on n'y est pas allé, mais je suis content de revoir les copains et puis on travaille mieux à l'école avec les professeurs. A la maison, on n'a qu'un seul ordinateur performant alors on se dispute parfois avec ma soeur." Une grande soeur, en troisième, qui reprendra elle un peu plus tard. Une crainte pour Renan ? Celle d'avoir le sentiment "d'être un peu dans une prison. Ca ne va pas être simple de garder un mètre de distance pendant la récré." Sans parler de tout le protocole sanitaire mis en place au self ou tout simplement dans la vie quotidienne du collège. "Il est clair que la restauration (dans l'ensemble des établissements proposera une offre avec peut-être moins de variété que ce que nous avions l'habitude de faire" prévient le Président du Conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont.

Le Département du Calvados équipe les collégiens pour la reprise de l'école - Photo fournie par le Conseil départemental

En Normandie, 164 000 collégiens appelés à reprendre le chemin de l'école avant l'été

En attendant, le Département du Calvados remet donc deux masques lavables cinquante fois à chaque élève. Des masques fabriqués en France et homologués Afnor. Une rentrée préparée depuis le six mai par les 400 agents du Département pour que tout se passe au mieux. "Chacun d'entre eux reçoit un kit sanitaire avec un jeu de masques, une solution hydroalcoolique mais aussi de l'alcool et une lingette pour pouvoir nettoyer l'ensemble de ce que nous touchons les uns et les autres" complète Jean-Léonce Dupont. Si l'on prend en compte les cinq départements normands, pas moins de 164 000 collégiens sont invités à retourner à l'école d'ici fin juin dans la région. Dans la réalité, ils seront beaucoup moins.