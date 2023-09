En Corse, une rentrée sans accroc

Ils seront 46 818 à prendre le chemin de l'école cette année dans l'île. La rentrée ce sera demain pour les élèves mais pour les 3870 enseignants du primaire au lycée c'est ce lundi. Une rentrée préparée depuis de longs mois notamment pour organiser la carte scolaire. A cette heure quelques interrogations subsistent sur des ouvertures de classes mais les syndicats semblent plutôt optimistes en cette rentrée. Selon l'académie il y aura bien un enseignant devant chaque classe, mais cette année encore le rectorat va devoir faire appel aux contractuels, environ 8% des postes ne sont pas pourvus.

ⓘ Publicité

"Ce n’est pas la pire rentrée qu'on ait pu connaître" Fabien Mineo secrétaire départemental FSU pour la Haute-Corse

Une rentrée sous le signe du dialogue même selon Fabien Mineo, secrétaire Départemental du FSU pour la Haute-Corse, des points de discussion subsistent à Borgo Pietranera ou San Giuliano, mais il se dit plutôt optimiste : “Optimiste compte tenu des partenaires que nous avons en face, des deux Dasen et du recteur M.Agresti qui sont ouverts au dialogue. Donc il n'y a pas de raison de d'être inquiet et pas de raison de sortir les banderoles, et les barricades pour bloquer les écoles.”

"Il y aura un enseignant devant chaque classe" Virginie Frantz, secrétaire générale de l'académie de Corse

Au niveau national, 15% des postes d'enseignants ne sont pas pourvus. C'est un peu moins dans l'île (8%), mais il faudra tout de même faire appel aux contractuels, comme l'explique Virginie Frantz, secrétaire général de l'Académie de Corse : “Nous avons des contractuels dans le premier degré, à hauteur de 2,7% et moins de 10% dans le second degré. À cette rentrée, nous sommes à 8% de contractuels fidélisés et néo qui feront leur rentrée.”

Il n'y aura donc pas de pénurie d'enseignants, assure l'académie. Mais pour Nathalie Marcellesi, co secrétaire du Snes-Fsu, le problème bien surtout de la formation des contractuels : “Une personne devant chaque classe peut-être, mais il faut voir quelle est la personne et quelles sont les compétences de cette personne et quelle est la formation qu'elle a pu suivre ou pas, c'est ça le vrai problème, ils ne sont pas du tout formés, c'est à dire que du jour au lendemain il suffit d'avoir une licence de sciences éco pour enseigner les SES à une classe de terminale.”

L'académie tient à rassurer, seul 1% des postes seront confiés à des contractuels nouvellement recrutés.