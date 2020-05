Déconfinement : en Côte-d'Or, 95% des écoles vont rouvrir la semaine prochaine selon la rectrice

"Les parents d'élèves doivent être pleinement rassurés". Le message est clair pour la rectrice de l'académie de Dijon à la veille de la réouverture des écoles en Côte-d'Or et ce, alors que le département reste classé en zone rouge sur la carte du déconfinement présentée par le gouvernement ce jeudi 7 mai.

Pour Nathalie Albert-Moretti, cette reprise de la classe répond à trois impératifs :

Un impératif éducatif, même si les enseignants ont fait des prouesses pendant le confinement.

même si les enseignants ont fait des prouesses pendant le confinement. Elle répond aussi à un impératif social , car le confinement a montré et accentué les inégalités entre les élèves, selon l'endroit où ils résident et selon le niveau de vie de leurs familles.

, car le confinement a montré et accentué les inégalités entre les élèves, selon l'endroit où ils résident et selon le niveau de vie de leurs familles. Cette reprise répond enfin à un impératif économique, car derrière le retour à l'école des enfants, il y a aussi la possibilité pour leurs parents de reprendre leur travail.

Les modalités dans le premier degré

La reprise va s'effectuer de manière progressive. D'abord dans les écoles du premier degré (maternelles et primaires). Dans un premier temps, ce sont les enseignants qui vont effectuer une "pré-rentrée" ce lundi 11 et mardi 12 mai. Les équipes administratives et enseignantes vont avoir un échange sur ce qu'il s'est passé pendant le confinement et vont organiser les classes, tant au niveau du matériel que d'un point de vue pédagogique. Le retour des élèves est prévu pour sa part le jeudi 14 mai pour les grandes sections en maternelle, et les CP et CM2 en primaire.

Dans les petites classes en milieu rural qui ne comptent que peu d'élèves, les cours pourront reprendre plus rapidement pour l'ensemble des enfants. Le rectorat explique en effet vouloir s'adapter aux spécificités locales, tout en appliquant deux règles strictes :

- en maternelle : 10 élèves maxi par classes

- en primaire : 15 élèves maxi par classes

Sont prioritaires, les élèves en situation de décrochage scolaire et /ou en situation de handicap, mais aussi les enfants de soignants ou de personnels dont le travail est indispensable au bon fonctionnement de la nation. 900 élèves ont été accueillis dans ce cadre au cours de ces derniers jours.

Pour les autres classes ?

Pour les CE2 et les CM1, les choses se font "pas à pas" explique la rectrice. La reprise des cours est liée à la prochaine évaluation sanitaire, prévue à la fin du mois de mai. En revanche, dans les petites écoles, les élèves pourront reprendre plus tôt si le nombre d'enfants par classe le permet. Il y a une marge d'adaptation par académie. "On fait de la haute couture avec les maires et les inspecteurs, au cas par cas, pour voir ce qui est possible" constate Nathalie Albert-Moretti.

Les modalités dans le second degré

Les collèges et lycées restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Aucune date n'est prévue étant donné que le département reste classé en zone rouge. Une nouvelle évaluation de la situation est prévue à la fin du mois de mai pour éventuellement pouvoir envisager une réouverture des établissements. En attendant, l'enseignement à distance continue.

Quel pouvoir pour les maires ?

Si des maires constatent que les conditions nécessaires à une réouverture d'une école ne sont pas remplies, ils peuvent prendre un arrêté de fermeture de l'établissement.

Mais, à ce propos, la rectrice se montre très optimiste en affirmant que plus de 95% des écoles vont rouvrir dès la semaine prochaine en Côte-d'Or alors que dans d'autres départements, la moyenne s'établie autour de 80%. C'est même plus qu'au niveau national, alors que la Côte-d'Or est pourtant classée en zone rouge.

Pour les maires qui ne rouvrent pas les écoles par manque de matériel et qui craignent d'engager leur responsabilité, les discussions se poursuivent ce weekend.

Une reprise "bienveillante"

Avant de reprendre les cours, les enseignants vont dans un premier temps avoir des temps d'échange avec les élèves, à la fois pour les rassurer mais aussi pour identifier et évaluer les situations traumatisantes. Ce temps sera également consacré à l'explication des nouvelles règles de vie à l'école et l'application des gestes barrières.

Ce bilan doit aussi permettre de voir où en sont les élèves et détecter précisément ceux qui ont décroché pendant le confinement.

Suivra ensuite la reprise de l'apprentissage en n'oubliant pas que la période que traversent les élèves comme l'ensemble de la population est particulière. Il existe à ce propos des "ressources" élaborées par le ministère pour aider les enseignants. Ces documents précisent par exemple les priorités par niveau de classes.

Quelles priorités dans l'apprentissage?

En primaire, l'apprentissage va être recentré sur les mathématiques et le français, tandis qu'en grande section de maternelle, les efforts seront concentrés sur le vocabulaire et la compréhension orale pour préparer l'apprentissage de la lecture.

Le décrochage scolaire ?

Les enfants considérés comme en situation de décrochage scolaire sont ceux qui ne répondent pas, mais dans l'ensemble, le lien entre l'école et les élèves a été maintenu pour 96% des enfants. ll n'y aurait donc, dans notre région, qu'environ 3% des effectifs avec lesquels, les contacts ont été rompus. La différence est surtout visible entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général. Le taux le plus fort concerne d'ailleurs les élèves en CAP, malgré d'énormes efforts des enseignants pour maintenir le contact.

Dès ce lundi 11 mai, les missions contre le décrochage scolaire vont être réactivées.

Une double journée pour les enseignants ?

Selon le rectorat, le travail des enseignants ne va pas doubler car cela suppose une coordination dans les écoles. Ceux qui vont assurer la classe de manière "présentielle" ne feront pas en même temps de cours à distance. La rectrice reconnaît tout de même que cela suppose de la créativité pour organiser tout cela.

Quelle conséquence si un cas de Covid-19 est déclaré dans une école?

Si un cas est identifié dans une école, au minimum, la classe sera à nouveau fermée voire l'école s'il s'agit d'une classe unique. En cas de cas positif avéré, tous les cas contact donc les membres d'une même classe (adultes et enfants) seront invités à rester à leur domicile et à effectuer un test dans les sept jours après le dernier contact. Ce cercle pourra être étendu en cas de repas à la cantine par exemple.