En Côte-d'Or dès lundi 4 octobre, les masquent tombent dans les écoles

A partir de ce lundi 4 octobre en Côte-d’Or, les enfants ne seront plus obligés de porter un masque. Mais seulement les enfants, les professeurs seront encore obligés de le porter. Une nouvelle plutôt bien accueillie tant par les enfants que les parents. Mais du côté des enseignants, on est mitigé.

En Côte-d’Or et dans 46 autres départements, le masque ne sera plus obligatoire à l’école pour les enfants. Une nouvelle très bien accueillie par les principaux intéressés, mais aussi par leurs parents. En revanche, au SNUIPP 21 (le syndicat des instits en Côte-d’Or), on reste mitigé.

Je vais pouvoir revoir le sourire de mes copains

Timéo, 9 ans et en classe de CM1 accueille la nouvelle avec un grand sourire. « C’est vraiment une trop bonne nouvelle ! Je vais pouvoir revoir le visage de mes copains, et surtout leurs sourires ! Ca m’avait manqué » confie le petit garçon.

Son père, Teddy, partage son avis. Mais ce qui le satisafait le plus, c’est le confort de son enfant. « Il pourra mieux respirer, c’est déjà ça de gagné. Et puis les masques, ça fait des boutons aux enfants, donc au moins, ça partira » explique-t-il.

Le syndicat des instits mitigé

Christine Bernery, co-secrétaire du SNUIPP 21 Copier

Le SNUIPP 21 se réjouit, mais pas trop. Christine Bernery professeur en classe de CM2 et co-secrétaire de la SNUIPP en Côte-d’Or trouve que l’initiative est « bon signe ». « Cela montre que nous retournons progressivement vers une vie normale. Les enfants ont besoin de se voir, d’interagir les uns avec les autres et se voir sans de masque qui leur barre le visage » dit-elle.

Mais d’un autre côté, elle s’inquiète : peut-être la mesure a-t-elle été prise un peu trop tôt. « J’ai peur que l’on mette la charrue avant les bœufs. Les enfants école primaire sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Il faudrait donc dépister massivement » poursuit-elle.

Mais elle déplore le manque de tests salivaires ; « on nous répète qu’ils arrivent, et qu’on en aura de plus en plus. Mais où sont-ils ? Comment gérer une école, si une des barrières contre les contaminations saute, et qu’on n’a rien pour prévenir d’éventuels clusters ? » conclut-elle.

Dans l’idéal, le SNUIPP 21 souhaiterait même que des tests salivaires soient effectués chaque semaine.