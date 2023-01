En Côte-d'Or, les enseignants mobilisés pour les salaires, et contre la réforme des retraites

France Bleu Bourgogne : Fabian Clément, pour les parents qui nous lisent, cette journée de lundi, ça veut dire qu'il va y avoir des perturbations dans les écoles ou pas ?

ⓘ Publicité

En fait, c'est un préavis de grève national qui est déposé depuis longtemps. Mais l'actualité des retraites nous a rattrapés et du coup, le préavis de grève est maintenu, mais on ne s'attend pas forcément à une forte mobilisation (mardi) parce que l'essentiel de nos forces sera mobilisé avec l'intersyndicale au grand complet jeudi pour la défense de nos retraites.

Vous aviez prévu cette journée de mobilisation avant, sur quels motifs ? Quelles sont vos revendications ?

En janvier, chaque année, dans l'Éducation nationale, on prépare la rentrée de septembre. Donc là, on prépare septembre 2023, On la prépare sur la base des chiffres et des moyens donnés par le ministère dans les rectorats d'académie. Et la rentrée 2023 s'annonce extrêmement difficile, voire catastrophique ou impossible.

C'est à dire ?

Il y a le problème des suppressions de postes et il y a le problème qui y est lié aux conditions de travail, la revalorisation du métier qui n'est pas là, un métier qui est en difficulté.

Pourtant, en termes de salaire, c'était 2 000 € minimum par mois à partir de la rentrée prochaine. C'est ce qu'a promis le gouvernement. Ça ne vous suffit pas ?

Le candidat Macron avait promis 10 % d'augmentation en janvier qu'on n'a pas vu venir. Voilà. Actuellement, justement, c'était aussi une des raisons de cette journée de mobilisation, mais ça reste de toute façon l'occasion de parler de l'éducation nationale et de ses difficultés. Il y a des discussions au niveau ministériel sur la revalorisation, mais qui ne serait pas universelle, qui ne serait pas pour tout le monde, qui serait lié à l'acceptation de missions supplémentaires, alors qu'en fait, dans nos métiers, l'éducation nationale, les professeurs, mais pas seulement, il y a déjà un épuisement professionnel. On va tordre le cou à une idée reçue que les professeurs ne travaillent pas et sont toujours en vacances. Il y a une étude du ministère qui établit clairement que les professeurs travaillent 43 h par semaine en moyenne et que, par exemple, dans le premier degré, c'est quasiment sept semaines de vacances qui sont consacrées au travail.

Donc ce que vous voudriez, c'est des augmentations de salaire, mais sans contrepartie.

Bien entendu. D'autant plus que le traitement des fonctionnaires est calculé sur ce qu'on appelle le point d'indice qui est gelé depuis des dizaines d'années. Il a été gelé en partie cette année. Mais comme l'inflation est à 5,9 % en 2022 et le dégel du point d'indice est de l'ordre de 3,5 %.

Et c'est vraiment cette question des salaires, qui explique le problème d'attractivité du métier ?

C'est clairement une des raisons, on fait ce métier non pas pour gagner de l'argent, mais on fait ce métier par vocation, parce qu'il a du sens, parce qu'on veut être utile au service du public. Mais pour cela, il faut avoir des rémunérations correctes et les enseignants français sont parmi les moins bien rémunérés au sein de l'OCDE. Ensuite, il y a les conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles, avec des classes très chargées jusqu'à 30 élèves. Pourtant, lorsqu'on a 30 adolescents.

On le disait, vous mobilisez vos forces pour la journée de jeudi contre la réforme des retraites. Le fait de travailler plus tard, justement pour les enseignants, ça ne va pas régler ce problème du manque de recrutement puisqu'on manque de candidats.

Pas du tout. Déjà, vous l'avez bien dit, on manque de candidats. D'année en année, il y a moins d'inscrits au concours, ce qui est quand même très alarmant. Ensuite, travailler plus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, cette proposition de réforme, c'est une arnaque.

Une arnaque carrément ?

Carrément, parce que le gouvernement veut nous faire croire que le système est en péril. C'est faux. Il dévoile les rapports du COR, le Conseil d'orientation des retraites, pour nous faire croire qu'il y a péril en la demeure. Non, globalement, le système est à l'équilibre. Globalement, quand il y a des légers déficits, cela peut être compensé dès l'année suivante. Quand il y a un excédent, c'est surtout qu'il y a des déficits parce qu'il y a trop d'exonérations inconditionnelles aux entreprises sur les cotisations patronales. Il y a des moyens de financer autrement les retraites.

C'est clairement un choix idéologique du gouvernement.