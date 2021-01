Côte-d'Or : les inscriptions pour les Olympiades des mathématiques sont ouvertes

Les Olympiades de mathématiques sont ouvertes à toutes les lycéennes et tous les lycéens des premières générales et technologiques des lycées publics et privés sous contrat, sur la base du volontariat. La prochaine édition de ce concours se déroulera : le mardi 23 mars 2021