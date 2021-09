En Côte-d'Or, les syndicats d'enseignants dénoncent une maltraitance institutionnelle

Une petite centaine d'enseignants se sont rassemblés ce jeudi 23 septembre devant le rectorat à Dijon à l'ocassion d'une journée de grève nationale à l'appel de quatre syndicats, FO, Sud, CGT et FSU. Ils réclament un "plan d'urgence pour l'éducation".

Pour les syndicats d'enseignant, le gouvernement doit au plus vite mettre en place un "plan d'urgence pour l'éducation". Cela doit passer par une meilleure valorisation salariale dont le point d'indice est gelé depuis dix ans pour les enseignants, et par davantage de moyens humains et financiers dans les établissements scolaires.

Urgence aussi en Côte-d'Or ?

Si cet appel était national, il a trouvé un écho en Côte-d'Or où selon la co-secrétaire du SNUIPP 21, Christine Bernery, la situation est particulièrement difficile notamment concernant l'école inclusive.

Des affiches résumant les revendications des syndicats ont été collées à l'entrée du rectorat de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

L'école inclusive est une maltraitance institutionnelle - Christine Bernery, snuipp 21

"Les collègues sont en souffrance parce que les moyens ne sont pas là. On se débrouille tout seul. Les accompagnants, les AESH, sont des personnels extrêmement précaires, qui n'ont toujours pas de statut pérenne pour l'école, qui ne sont jamais embauchés à 100%. Au Snuipp, on a chiffré que pour avoir un réseau d'aide complet, il nous manque 108 postes dans le département. On est très très loin du compte de ce qu'il faudrait pour pouvoir parler d'école inclusive. Pour l'instant, avec la politique de Jean-Michel Blanquer, cette école inclusive, c'est une maltraitance institutionnelle" explique Christine Bernery.

Christine Bernery, co-secrétaire du SNUIPP 21 Copier