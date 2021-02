En Côte-d'Or, un centre de formation pour ceux qui ne croient plus à l'école

Ce n'est pas parce qu'on a échoué à l'école qu'on ne vaut rien. Ce message, l'Etat veut le faire entendre à tous ceux qui quittent le système éducatif à l'age de 16 ans, ceux que l'on appelle les "décrocheurs", ceux qui quittent leur établissement sans formations ni diplômes. Pour ne pas les laisser seuls, les centres de formations professionnels pour adultes ouvrent désormais leurs portes aux jeunes de 16 à 18 ans.

En Côte-d'Or, c'est le centre AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur qui s'y colle. Sur son immense site de 13 hectares, on y trouve toutes sortes d'ateliers : on peut s'essayer aux métiers de l’électricité, de la mécanique, de la menuiserie et aussi du bâtiment. Tiens d'ailleurs, c'est ce qui est proposé à Miguel, 16 ans un des premiers jeunes "décrocheurs" à tester ce système : "On a fait plusieurs ateliers, de l'enduit, de la peinture et du papier peint, et franchement c'est plutôt pas mal pour découvrir et ça m'a plu !" s'enthousiasme le jeune garçon "Je dois maintenant rencontrer mon maître de stage, j'aimerai faire de la mécanique."

Le centre de formation de Chevigny-Saint-Sauveur s’étend sur 13 hectares ! © Radio France - Olivier Estran

"Se tromper n'est pas un échec, car on va y arriver plus tard" -Joël Mehl, formateur à l'AFPA

Les jeunes arrivent ici sur le conseil de leur mission locale, de leur mairie, de leur ancien établissement scolaire. Ils ont ont 4 mois pour découvrir toutes une série de métiers et ensuite faire leur choix. Habituellement l'Agence de Formation Professionnelle pour les Adultes s'adresse, comme son nom l'indique, aux plus de 18 ans. Là il faut prendre en charge des mineurs, et la mission principale c'est de leur redonner confiance. Pas de quoi dérouter Joël Mehl un des formateurs en bâtiment, heureux de travailler avec ce nouveau public.

"Le peu que j'ai vu ils sont volontaires et ça à l'air de leur plaire. je suis là pour leur montrer que l'on peut s'épanouir dans les métiers du bâtiment et que l'on peut faire de belles choses. La base c'est de reprendre confiance en eux, et voir que l'on peut échouer, puis réussir. On peut se tromper, mais ce n’est pas un échec, parce qu'on va y arriver plus tard."

Sur les murs du centre, des messages d'encouragement pour reprendre confiance © Radio France - Olivier Estran

"A la fin de ma formation en octobre, j'aurai un CDI" -Berlinda, future peintre en bâtiment

Cette année, l'AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur a prévu d’accueillir 244 jeunes de 16 à 18 ans. Une fois qu'ils ont auront fait leur choix de formation, ils peuvent repartir sur un système d’éducation classique baptisé "école de la deuxième chance" ou bien rester à l'AFPA pour apprendre leur métier. Et là dessus, les meilleurs ambassadeurs de l'établissement sont les élèves qui achèvent leur formation. C'est le cas de Berlinda. Cette jeune dijonnaise de 21 ans a tourné le dos a son CAP de cuisine pour devenir peintre en bâtiment. Elle est très heureuse de cette reconversion :

"Ça fait grandir, je suis en alternance avec une entreprise et je suis rémunérée au SMIC, ça aide a devenir indépendante. J'aurai fini ma formation en octobre prochain, et l’entreprise qui m'accueille veut m'embaucher en CDI. Quand ont est motivé et positif, il y'a de l'embauche dans les métiers du bâtiment !" assure la jeune fille avec un grand sourire.

Le centre de Chevigny-Saint-Sauveur est le seul en Côte-d'Or à proposer ce programme 16-18. C'est ouvert à tous les jeunes du département. Seul bémol, il n'y a pas encore d'internat, et il faut donc être capable de faire les allers-retours avec son domicile tous les jours.

En Bourgogne-Franche-Comté, il y'a un centre "Promo 16-18" par département. On peut se renseigner au 0 800 122 500, numéro vert gratuit.