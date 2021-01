En Côte-d'Or, une semaine pour faire entendre des femmes qui font un "métier d'homme"

On peut être une jeune fille et rêver de devenir sapeur-pompier, conductrice de poids lourd, de travailler dans le bâtiment ou de diriger une entreprise. Toute cette semaine, l'académie de Dijon organise des rencontres avec des femmes qui font un métier réputé masculin. Ça se passe en visio-conférence sur Internet, par le biais des réseaux Instagram ou Facebook tous les soirs de la semaine de 18h à 19H.

"Il n'y a pas de féminin pour nommer mon métier" précise Cléa Carré, pompier professionnelle depuis 4 mois "On ne dit pas sapeuse pompiere, on dit Lieutenant Carré, comme pour mes collègues masculins" déclare la jeune femme avec sourire.

Cléa Carré s'est engagée par envie "d'aider les gens" comme sapeur bénévole à l'âge de 17 ans. 10 ans plus tard c'est son métier, et elle précise n'avoir jamais subi de mauvaises remarques au sein des casernes. Dans la gendarmerie, on compte maintenant 30 % de femmes. Elles sont deux fois moins nombreuses chez les pompiers bénévoles, et seulement 5% chez les pros.

"Il faut dire aux jeunes filles de ne pas avoir peur, au fond de nous on a les mêmes capacités." Le lieutenant Cléa Carré est devenue l'automne dernier la première femme pompier pilote de drones professionnels. C'est elle qui guide les secours et assure les reconnaissances sur les milieux périlleux.

Découvrez le portrait de Cléa Carré Copier

D'ailleurs faut-il encore raisonner en termes de métiers réputés masculins ou réputés féminins ? Y 'a t-il encore en 2021 des idées reçues sur la question ? On a posé la question à des jeunes dijonnais aujourd'hui au collège et au lycée

Ce genre de débats est il encore utile ? voici la réponse de jeunes dijonnaises et dijonnais Copier

Au cours de ces échanges, on entend des témoignages , comme ceux de Carole Valy. Cette jeune femme de 27 ans est sellier-harnacheur. Oui, c'est comme ça que l'on dit. Comprenez qu'elle fabrique des harnais et des selles pour les chevaux. Installée à Dijon , elle exerce depuis 2 ans après avoir fait de longues études de lettres, et une année de reconversion. Voici ce qu'elle dit aujourd'hui aux jeunes filles :

Carole "sellier-harnacheur" encourage les jeunes filles à oser Copier

Le programme de la semaine

Mardi 19 janvier de 18h à 19h : des professionnelles travaillant dans l'industrie

Mercredi 20 janvier de 16h à 17h : des professionnelles travaillant dans l'agriculture et l'environnement

De 17h à 18h : des femmes travaillant dans les secteurs de la sécurité, défense et justice

Jeudi 21 janvier de 18h à 19h : des professionnelles du transport et de la logistique

Vendredi 22 janvier de 18h à 19h : des femmes travaillant dans le secteur des nouvelles technologies.