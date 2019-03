VIDÉO : En Creuse, les collégiens apprennent à conduire pour la première fois avec la gendarmerie

La sécurité routière et la gendarmerie nationale proposent une session code de la route et conduite accompagnée aux collégiens de la Creuse. Une façon de les sensibiliser aux risques liés à la vitesse, l'alcool ou la drogue et d'inviter ces futurs conducteurs à penser à la conduite accompagnée.

Saint-Vaury, France

Dans l'Eco-Collège Louis Durand à Saint-Vaury (Creuse), les trois voitures de la sécurité routière sont garées sur le terrain de basket en plein milieu de la cour. Pendant toute une journée, les élèves de troisième mettent de coté leurs cahiers de français et d'histoire pour réviser le code de la route. Une façon d'inviter ces jeunes à penser à la conduite accompagnée.

En voiture Simone !

Pendant une bonne heure, les jeunes ont planché sur une épreuve classique du code de la route. Vingt questions au total, avec quelques pièges. Et les résultats ne sont pas fameux : "J'ai eu la meilleure note, pourtant j'ai eu 10 sur 20" plaisante Valentin, 15 ans.

L'étape suivante, c'est la pratique. Au volant, les conducteurs en herbe s'installent à côté d'un gendarme. Celui-ci donne les consignes de base : "Pour t'installer correctement, tu dois pouvoir tendre totalement ta jambe sur la pédale d'embrayage. Ensuite tu regardes les rétroviseurs, puis tu mets la ceinture. Sinon c'est trois points en moins" insiste Pascal Peret. A tour de rôle, les jeunes s'installent à la place du conducteur pour effectuer le circuit dessiné par les gendarmes, sous le regard, parfois rieur des camarades :"Oh elle a calé trois fois !" lance en chœur les jeunes en regardant une élève.

Une idée derrière la tête

Avec cette opération "10 de conduite", la gendarmerie nationale veut inciter ces jeunes de 14/15 ans à s'inscrire en conduite accompagnée : "Avec l'apprentissage, _70% d'entre eux réussissent du premier coup l'examen_, contre 50% avec le permis normal. En plus, ça coûte souvent moins cher puisqu'ils n'ont pas besoin d'heures supplémentaires. Les 3000 km de la conduite accompagnée avec les parents sont souvent suffisants. Et ça donne de meilleurs conducteurs pour la suite" explique le gendarme Pascal Peret. De plus, avec la conduite accompagnée, les conducteurs obtiennent les 12 points plus rapidement (2 ans contre 3 en temps normal) et profitent de prix avantageux pour l'assurance.

Emma et Valentin les deux gagnants du collège de St Vaury © Radio France - Nina Valette

Valentin et Emma, les deux gagnants de cette session, vont affronter les deux vainqueurs du collège de La Souterraine pour une finale symbolique.