En déficit, l'Université de Limoges va tenter de réduire ses dépenses sans toucher à la qualité

C'est une équation difficile : l'Université de Limoges se voit contrainte de réduire encore sa masse salariale et donc la présence des enseignants auprès des étudiants. Pour le président Alain Célérier, il faut tenter malgré tout de maintenir la qualité, dans l'enseignement et la recherche.

L'Université de Limoges fait sa rentrée sur fond de crise financière. Depuis 2 ans, elle est en déficit et ça devrait encore être le cas cette année, à hauteur d'un million et demi d'euros. Pour en parler, le président de l'Université Alain Célérier était notre invité à 8h15, avec Jérôme Edant.

Deux années de déficit, et une troisième en vue : la situation est très dégradée. Est-ce qu'il y a des solutions ?

C'est vrai que la situation est délicate, avec un fonds de roulement très bas, une capacité d'auto-financement très faibles et deux années de déficit. Donc oui, il y a des solutions, elles passent par plusieurs choses. D'une part une réduction du coût de l'offre de formation, ce qu'on a engagé depuis plus d'un an. En 2018, on devrait économiser 2 millions d'euros d'heures complémentaires. Et d'autre part, du gel d'emploi : 65 emplois gelés à terme sur 1.900 postes en tout.

Est-ce que ça veut dire que l'enseignement sera dégradé ?

Non, tout l'enjeu est là : garder la qualité de l'enseignement et de la recherche. Sur la formation, on garde le même spectre, mais on réduit le coût par des mutualisations, et puis on va demander plus de travail personnel aux étudiants. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences, mais il faut qu'on trouver les endroits où on peut réduire la masse salariale sans trop toucher la qualité.

Il y a de la marge ? L'université de Limoges a manifestement un fort taux d'encadrement.

Oui, l'audit que nous avons eu montre qu'on a un taux plus important que dans d'autres universités. Donc, on peut sans doute le baisser, sans tomber dans des situations trop critiques.

Dans le même temps, le nombre d'étudiants augmente (16.250 cette année). Est-ce que tout ça est compatible ?

Ce qu'on programme là, nos objectifs financiers, c'est à effectifs constants. Si les effectifs augmentent, il faut espérer que l'état nous aide. Et je suis assez optimiste, puisque récemment notre ministre nous a annoncé une hausse de dotation de 700 millions d'euros pour l'enseignement supérieur.

Un satisfecit, dans ce tableau : l'université de Limoges est bien reconnue, au niveau des appels à projets régionaux et européens ?

Pour nous, c'est important de montrer que notre établissement peut se comparer au niveau national et international. On a remporté 6 projets européens d'envergure, que l'on manage à Limoges, ça montre bien que la recherche, à Limoges, est de qualité. Même sur la formation, on a remporté 2 projets sur 5 au niveau français, dans un domaine où le taux de réussite est de 4 à 5% ! Donc on peut être optimiste là aussi.