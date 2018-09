Un peu moins de 400 000 élèves, de l’école primaire au lycée, en passant par le collège font leur rentrée ce lundi 3 septembre en Lorraine. Ils sont 126 318 en Meurthe et Moselle et 61 599 dans les Vosges. Vivez cette rentrée sur France Bleu Sud Lorraine.

Nancy, France

C’est la rentrée ce lundi 3 septembre pour les élèves lorrains. Pour l’ensemble de la Lorraine ce sont un peu plus de 30 000 enseignants qui se retrouveront face aux élèves. Ils sont un peu moins de 400 000 jeunes lorrains à retrouver le chemin de l'école dans l'académie de Nancy-Metz pour cette rentrée 2018.

C’est au collège de Custines que France Bleu Sud Lorraine a choisi de vous faire vivre en direct cette rentrée 2018. Ici un peu plus de 300 élèves feront leur rentrée.

Ce lundi à 8h10 Christelle MAUSS, co-secrétaire du SNUIPP 54, le premier syndicat d'enseignants du premier degré est l'invité de France Bleu Sud Lorraine

A ECOUTER - La rectrice de l’académie de Nancy-Metz, Florence Robine était vendredi 31 août l’invité de France Bleu.

Les faits marquants de la rentrée 2018

Cette rentrée est marquée par le retour de la semaine de 4 jours plus de 9 communes sur 10. 93 % des communes de Meurthe-et-Moselle et 96 % des communes des Vosges ont choisi de ne plus faire cours le mercredi matin. C’est le cas à Lunéville, Nancy, Neufchâteau, Pont-à-Mousson, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. Epinal maintient les rythmes aménagés de l’an passé.

Comme dans le reste de la France, le dédoublement des classes de REP en CP et en CE1 en zones prioritaires va se poursuivre. En 2018 dans l’académie de Nancy-Metz le dédoublement amorcé l’an passé, concernera 380 classes de CP ten REP et de CE1 en REP +.