Moselle, France

C’est la rentrée ce lundi 3 septembre pour les élèves lorrains. Pour l’ensemble de la Lorraine ce sont un peu plus de 30 000 enseignants qui se retrouveront face aux élèves. Ils sont un peu moins de 400 000 jeunes lorrains à retrouver le chemin de l'école dans l'académie de Nancy-Metz pour cette rentrée 2018. En Moselle 180.000 élèves rentrent dans les écoles, les collèges et les lycées publics et privés

En direct d'un bus scolaire

France Bleu Lorraine est en direct ce matin de l'école Joseph Ley à L'Hôpital, du lycée Simon Lazard à Sarreguemines et en direct d'un bus scolaire qui assure le ramassage entre Desseling et Dieuze.