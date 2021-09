Les chiffres sont impressionnants. En dix ans, le nombre de collégiens a augmenté de 34 % en Haute-Garonne. Ils sont 67 000 à faire leur rentrée à partir de ce jeudi 2 septembre, et ce n'est pas terminé. Le conseil départemental estime qu'ils accueilleront 4.000 élèves supplémentaires dans les cinq prochaines années.

Pour faire face à cet afflux, le département va construire 22 nouveaux collèges d'ici 2027, un investissement de 350 millions d'euros. À Cintegabelle, Beauzelle et Seysses, les travaux vont durer encore un an. Les collégiens feront leur rentrée dans ces nouveaux établissements en 2022. Deux nouveaux collèges ouvriront aussi leurs portes en septembre 2022 à Toulouse, dans les quartiers Saint-Simon et Guilhermy.

"Ils remplacent les collèges Raymond Badiou et Bellefontaine", explique Georges Méric, le président du conseil départemental de Haute-Garonne. Une mesure de mixité sociale, "car ces collèges ne seront pas au milieu de quartier ghettoïsé, mais au milieu d'une zone mixte socialement" poursuit Georges Meric. La carte scolaire sera revue en concertation avec les parents d'élèves, le rectorat et les enseignants.

Deux collèges dans le Lauragais

Deux établissements seront construits dans le Lauragais d'ici 2027, dans deux secteurs différents : l'un sera implanté entre Castanet, Ramonville et Auzeville, l'autre entre Montgiscard, Baziège et Gardouch. À Villefranche-de-Lauragais, ces nouveaux établissements sont attendus avec impatience. Le collège de la ville a été construit pour accueillir 600 collégiens. "Ils sont plus de 800 aujourd'hui, indique Lina Pic, première adjointe au maire. Nous avons réajusté la carte scolaire et fait partir des élèves de Villefranche vers Camaran ou Ayguesvives. Même avec cela, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'autres établissements."

Le Département prévoit également la destruction et la reconstruction des collèges Armand-Latour à Aspet et Albert-Camus à Villemur-sur-Tarn. Les élèves devraient faire leur rentrée dans ces nouveaux établissements en 2027.