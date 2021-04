En Dordogne, la famille Dufau se prépare à transformer le salon en salle de classe

Dès lundi, Charly, en CE1 et ses deux grandes sœurs au collège n'iront plus à l'école comme tous les autres élèves de France. C'est à la maison qu'il faudra désormais suivre les cours, en visioconférence pour les plus grands et avec les parents pour les plus petits. Chez les Dufau c'est Cyrille qui s'improvisera maître d'école dès lundi, sa compagne est aide-soignante dans un Ehpad.

Un ordinateur pour toute la famille

Déjà lors du premier confinement, c'est lui qui était chargé de cette mission. Charly se rappelle des difficultés de cette période "je ne voyais pas mes copains [...] et je ne comprenais pas toujours très bien les explications de papa". Malgré tout, dès lundi la problématique sera la même qu'en mars dernier. Tout comme l'année dernière les trois enfants devront se partager un seul ordinateur : "même si on a des tablettes, les trois enfants vont devoir se partager un seul ordi et en plus l'imprimante est tombé en panne pendant le confinement. Ça ne sera pas simple, mais on va s'adapter" ajoute le père de famille.

En plus, la plus grande des sœurs de Charly prépare le brevet des collèges pour la fin de l'année, l'ambiance sera donc studieuse chez les Dufau pendant les prochaines semaines.