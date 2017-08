En Dordogne, une classe "défense" pour sensibiliser les enfants aux problèmes de sécurité

Une classe "défense" va ouvrir au collège de Saint Astier en Dordogne en cette rentrée scolaire. Une classe pilote où les élèves de 4e volontaires pourront être formés aux questions de sécurité grâce à un partenariat avec le centre d'entrainement de la gendarmerie

C'est l'une des grandes nouveautés de cette rentrée en Périgord. La création d'une classe spéciale défense au collège Arthur Rimbaud de Saint-Astier. Elle concernera des élèves volontaires de 4e et de 3e.

Ces jeunes suivront les mêmes cours que dans les autres classes : français, maths, histoire géo... Les matières classiques. Mais ils auront des journées de formation consacrées à la découverte du monde de la défense. Ils participeront par exemple à des activités sportives ou à des cérémonies républicaines.

L'enseignement, la sensibilisation se fera en lien avec le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint Astier qui ouvrira ses portes aux jeunes du collège Arthur Rimbaud.

"Le but, ce n'est pas de former de futurs gendarmes, mais d'en faire des citoyens vigilants et attentifs" dit l'inspectrice d'académie

Et pourquoi pas d'en faire des relais, des ambassadeurs auprès des autres élèves de l'établissement. Le label "classes de défense et de sécurité globale" est une label de l'Education nationale pour promouvoir l'esprit citoyen et de défense.

D'autres collèges pourront ensuite créer des classes de défense en Dordogne. Une seule condition pour cela : ils devront passer un partenariat avec un commissariat, une brigade, ou un régiment situé dans le secteur.