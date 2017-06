En Drôme-Ardèche, les perles du brevet

Huit cent mille collégiens planchent jeudi 29 et vendredi 30 sur les épreuves du brevet. En Drôme-Ardèche, 10 000 adolescents sont concernés. À en croire les correcteurs, les copies contiennent parfois quelques perles.

On parle ou on évoque souvent les perles du baccalauréat, recueils plus ou moins fiables d'énormités, de réponses étonnantes, contenues dans des copies de l'examen marquant la fin du cycle secondaire. France Bleu Drôme-Ardèche a demandé à quelques professeurs ayant corrigé des copies les années précédentes de sortir de leur mémoire les perles... du brevet !

Ils s'appellent tous Pierre. Pierre Hugo, Pierre Baudelaire.

L'examen passé à la fin du collège donne aussi lieu à quelques éclairs de génie. Ingrid, professeur de français à Valence, corrige depuis 16 ans. Et pour elle c'est tout sauf un exercice pénible, malgré la quarantaine de copies à annoter. "On est tous ensemble dans une salle, quand on voit une perle, on la partage avec son voisin", raconte l'enseignante.

Le seul endroit où l'on est vraiment seul : les toilettes

"Une fois on avait bien rigolé, il y a deux ans, lors de l'exercice d'expression écrite dont le thème était la solitude, un élève avait fait tout un paragraphe en expliquant que le seul endroit où l'on est vraiment seul, ce sont les toilettes", sourit la prof.

J'ai vu Paris à la place de Bruxelles

Autre classique de l'erreur évidemment : l'épreuve d'histoire-géographie, ses dates, ses cartes. "On voit souvent des erreurs de localisation", avoue François-Louis, professeur et correcteur en la matière. Il est rejoint par son collègue Jacky : "ça peut paraître étrange pour des élèves français, mais Paris n'est pas toujours bien placée en France, et se retrouve même à l'étranger, à la place de Bruxelles, Luxembourg, même en Allemagne".

On se retrouve avec le 18 juin... 1945

Même sur les cartes régionales, Lyon n'est pas toujours à la bonne place, la capitale des Gaules devient la cité des Ducs sur les cartes d'élèves certainement pas originaires de Dijon. Sinon, l'Histoire et la Seconde Guerre Mondiale donne un matériau inépuisable d'erreurs coquaces. L'appel du 18 juin a lieu en 1945, "et beaucoup confondent le Général de Gaulle et le Maréchal Pétain".

Des erreurs de stress, pour la plupart

Mais pour tous les professeurs, la cause principale de ces erreurs est certainement le stress, car elles se nichent au milieu de copies "dans l'ensemble très correctes". Avec une multiplication de perles les correcteurs pourraient finir par s'inquiéter, mais ce n'est pas le cas. Alors un conseil aux élèves de troisième : pour éviter la perle, pas de stress.