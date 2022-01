En Gironde, le ras-le-bol des enseignants et directeurs d'école face au protocole sanitaire

Le monde enseignant est en grève ce jeudi dans toute la France contre le protocole sanitaire en place et pour dénoncer le manque de moyens investis dans la crise sanitaire à l'école. En Gironde, le syndicat enseignant SNuipp-FSU estime que les 2/3 des professeurs des écoles pourraient être en grève, et qu'une centaine d'écoles sur les 1000 élémentaires et maternelles du département devraient être complètement fermées. Le mouvement devrait aussi être suivi dans les collèges et les lycées selon les syndicats SNES et FSU locaux. Un rassemblement des enseignants et parents d'élèves est prévu à midi place de la Victoire à Bordeaux.

Dans les écoles maternelle et élémentaire Oscar Auriac de Mérignac, le mouvement est largement suivi puisque le premier établissement est complètement fermé ce jeudi et le deuxième amputé de 50% de ses enseignants. "On passe notre temps a appelé les parents pour déclarer des cas de covid" explique la directrice de l'école maternelle, Mme Franier Lambert. Du côté de l'école élémentaire, deux enseignants ont contracté le covid depuis la rentrée des vacances de Noël et n'ont pas pu être remplacés sur toute la durée de leur arrêt. "C'est difficile de l'expliquer aux parents" désespère le directeur, M. Caubet.

Soutien des parents d'élèves

A la sortie de l'école, même s'il sera compliqué pour certains de faire garder leurs enfants, la majorité des parents d'élèves soutiennent les professeurs. L'un d'entre eux explique "la maîtresse de ma petite dernière était malade la semaine dernière, et elle culpabilise de faire grève. Moi je lui ai dit : faites grève ! C'est ce que je dis à tous les enseignants que je croise".