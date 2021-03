En grève cette semaine, les assistants d'éducation se mobilisent demain à Tours

Les assistants d'éducation (AED) des collèges et lycées, souvent appelés "surveillants", se mobilisent dans toute la France et notamment en Indre-et-Loire. Depuis lundi 22 mars, ils appellent à une "semaine morte dans les vies scolaires" et demandent une meilleure reconnaissance de la profession.