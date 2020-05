En Haute-Garonne, des écoliers font classe virtuelle avec des célébrités !

À Nailloux (Haute-Garonne) des élèves de CM1-CM2 ont écrit à une personnalité chacun pour l'inviter à intervenir dans la salle de classe virtuelle. Plusieurs ont accepté, dont Bruno Guillon ou encore Eddy de Pretto, et ont interragi avec les enfants pendant plus d'une heure

Au début du confinement, Mme Sophie Jubin, l'institutrice de l'école Edmond Rostan, à Nailloux (Haute-Garonne), a eu une idée pour ses élèves de CM1/CM2. "Qu'est ce qui va pouvoir les motiver, les tenir en éveil", c'est la question qu'elle s'est posé. Alors elle a soumis l'idée aux enfants et à leurs prents : lancer des invitations, par l'écriture d'une lettre, pour inviter des personnalités à intervenir en classe. "Des gens qui vous inspirent, qui vous font vibrer". Idée validée, rapidement les élèves bûchent et écrivent les lettres, puis eux-mêmes, leurs parents, et Sophie Jubin, tous tentent de faire parvenir les écrits aux célébrités en question.

De 10h à 11h30 : chant avec Eddy de Pretto

Parmi les demandes, des personnalités très célèbres : Kylian Mbappé, Soprano, Philippe Etchebest, Martin Fourcade, Louane, TAL, Thomas Pesquet. Et pourtant certaines des personnes sollicitées acceptent ! C'est le cas de l'animateur de radio Bruno Guillon, qui répond sur Twitter à la maman d'Alice. La rencontre se met en place via Zoom, l'outil utilisé pour faire classe en vidéoconférence. L'institutrice demande alors à ses élèves de préparer l'interview, elle envoie les questions à l'invité, celui-ci se connecte, et discute pendant environ une heure.

Il y a eu des vibrations, de l'émotion lors de la chanson d'Eddy de Pretto, des éclats de rire lors du jeu de Bruno Guillon, des blagues téléphoniques - Sophie Jubin

"Il a été très sympa, il s'est rendu disponible, il a été super avec les enfants", commente la maman d'Alice, vraiment ravie de l'initiative de Mme Jubin. L'animateur radio se prête au jeu des questions-réponses mais fait prépare aussi un des jeux fétiches de sa matinale radio, "le jeu des 30 secondes", sourit Alice. Elle a décidé d'écrire à Bruno Guillon "parce qu'on l'écoute tous les matins avec maman, qu'il est marrant".

Ils étaient vraiment attentifs et éveillés, si ça peut créer des vocations, j'en serais ravi - B. Guillon, animateur de la matinale Fun Radio

A partir de ce moment-là, les invités se suivent et d'autres acceptent : une star d'internet qui fait des vidéos de cuisine, Roxane (L'Atelier de Roxane), des membres de la rédaction du journal Astrapi, l'humoriste Martin, spécialisé dans les canulars téléphoniques sur Rires & Chansons, et même le chanteur vedette Eddy de Pretto, qui a salué "un moment authentique" selon l'institutrice. Il a entonné en choeur avec les enfants l'un de ses tubes : Kid. Cette semaine, c'est Matthieu Chedid, le chanteur M, qui a lui aussi accepté l'invitation !

Une visée pédagogique, "allumer des étoiles"

Inviter des stars en classe : "quel est l'intérêt pour l'élève", pourrait-on se demander. Pour Sophie Jubin, le contenu de ces rencontres a permis tout d'abord "d'allumer des étoiles" dans les yeux des enfants, pour qui le confinement "n'est pas facile". Mais elle utilise aussi ce levier pour faire travailler les élèves. Un atelier d'écriture pour la lettre, un autre pour préparer les questions, du théâtre et de la diction pour s'entraîner au canular téléphonique.

Et puis, les personnalités ont raconté leur parcours, ce qui les a amené à devenir ce qu'elles étaient. "Ça fait aussi partie des apprentissage scolaires, et puis après des temps comme celui-ci, les enfants se mettent beaucoup plus facilement dans des apprentissages carrés, comme les maths ou le français".

Tous nos 'invités' ont beaucoup insisté sur l'importance de croire en ses rêves, de cet élan. On est sur un apprentissage de vie, ça aide à grandir

L'institutrice espère toujours une réponse positive d'autres personnalités, notamment Soprano ("il fait l'unanimité") ou encore Martin Fourcade ("on n'a pas encore eu un retour d'un sportif").