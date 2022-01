En Haute-Garonne, deux tiers des classes seront fermées jeudi d'après le SNUipp

Le principal syndicat dans le premier degré estime que plus de 80 % des enseignants seront en grève jeudi 13 janvier pour protester contre le protocole sanitaire en place à l'école depuis la rentrée des vacances. Deux tiers des écoles seront fermées.

La mobilisation s'annonce massive voire historique selon certains. Les enseignants sont appelés à défiler dans la rue ce jeudi 13 janvier pour protester contre le protocole sanitaire mis en place depuis le retour des vacances. Un protocole que les syndicats jugent dangereux pour la santé des élèves, de leur famille et des personnels.

Les dix fédérations enseignantes, ainsi que les syndicats des inspecteurs d'académie et des directeurs d'établissements se joignent au mouvement. Une unité rare pour une journée école morte.

80 % des enseignants grévistes en Haute-Garonne

D'après le SNUipp 31, principal syndicat au premier degré, plus de 80 % des enseignants de Haute-Garonne seront grévistes ce jeudi 13 janvier. Près de 500 écoles devraient fermer leurs portes. Le fonctionnement restera fortement ralenti même si les classes restent ouvertes par endroit. "On a par exemple une école où 16 collègues sont grévistes sur 17" détaille une source syndicale.

Dans le Tarn et Garonne, au moins 30 établissements fermeront leurs portes jeudi, dont 9 à Montauban. Ça concerne, entre autres, l'école du Centre, l'école élémentaire de Fonneuve ou encore l'école Fernand-Balès.

Si les enseignants de maternelle et de primaire doivent déclarer leur intention de grève 48h avant le mouvement, ce n'est pas le cas dans le second degré. Les professeurs de collèges et lycées assurent qu'ils participeront également au mouvement.

De son côté la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) demande aux parents de ne pas déposer leurs enfants à l'école jeudi, en soutien au mouvement de grève.