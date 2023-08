En Haute-Garonne, le département prépare un vaste plan contre le harcèlement dans les collèges

À une semaine de la rentrée scolaire, le département de la Haute-Garonne se prépare au retour en classe de ses 68.000 collégiens. Ce mardi 29 août, le président du conseil départemental Sébastien Vincini était l'invité du 6/9 de France Bleu Occitanie.

France Bleu Occitanie : Beaucoup de collèges de Haute-Garonne sont en chantier, en construction ou en rénovation. Où en est-on?

Sébastien Vincini : Nous nous préparons pour réussir la rentrée des 68 000 collégiens que comporte la Haute-Garonne, 1200 nouveaux agents sont déjà prêts à faire en sorte que l'accueil se passe bien. Nous avons une vraie ambition pour ce département. Vous savez, on accueille 600 nouveaux collégiens chaque année, presque 3000 d'ici cinq ans. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois réhabiliter, rénover selon des questions de transition climatique et de confort d'été. À la rentrée 2022, nous avons ouvert de nouveaux collèges. Il y en a trois encore en cours de construction sur le quartier nord de Toulouse, à Castelnau d'Estrétefonds. Et puis on est en train de réhabiliter aussi celui des Ponts Jumeaux. Au total, il y aura a peu 17 collèges a construire ou reconstruire d'ici 2030.

Vous avez signé en juin une convention sur la mixité sociale. Le principe, ce sont des élèves, notamment du Mirail, qui sont scolarisés dans des établissements plus favorisés. Ce programme fonctionne?

C'est notre ambition d'en faire un exemple à l'échelle nationale. Nous avons initié ce projet il y a six ans. Il concerne à peu près 1600 élèves des quartiers dits populaires défavorisés du Mirail, qui ont la possibilité d'aller dans des collèges plutôt privilégiés toulousains. C'est une réussite. Nous en sommes à la troisième année maintenant de passage de brevet. Les résultats scolaires de ces élèves avoisinent habituellement les 50 %. Aujourd'hui, ils sont plutôt de l'ordre des 70 %. Donc on voit bien que notre projet de mixité sociale est une des conditions de la réussite scolaire. Globalement, nous travaillons la carte scolaire pour favoriser au mieux la mixité sociale dans l'ensemble des établissements.

Vous prévoyez un plan sur le harcèlement scolaire. Pouvez vous nous le détailler?

C'est le fléau de notre temps. Près de près de 20 % des jeunes de 10 à 15 ans estiment avoir été au moins une fois harcelés en milieu scolaire. Nous sommes la première collectivité à aller aussi loin dans un plan de prévention adossé à celui de l'Éducation nationale, pour renforcer les équipes et les moyens humains dans les établissements. Pour accompagner à la fois les victimes et les auteurs du harcèlement. Il faut qu'il y ait aussi une prise en charge en lien avec la justice, l'éducation nationale, l'éducateur. Faire des stages de responsabilisation notamment pour éviter la récidive.

Quel budget sera débloqué pour ces actions?

À la fois en termes de ressources humaines, d'action pédagogique et de moyens mis à disposition des établissements, puisque nous allons payer des professionnels qui vont être mis à disposition des chefs d'établissement ou des équipes pédagogiques : c'est aux alentours d'un million d'euros.