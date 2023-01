En Haute-Vienne, des parents se mobilisent contre les suppressions de postes d'enseignants

23 postes seront bien supprimés dans les écoles maternelles et primaires de l'académie de Limoges à la rentrée prochaine. Le détail par département a été dévoilé ce lundi par le rectorat, qui le justifie par la baisse du nombre d'élèves (- 698 élèves).

La Haute-Vienne payera le plus lourd tribut avec 11 postes en moins. En Corrèze, 7 postes seront supprimés et 5 en Creuse. Même si le détail par école n'est pas encore tranché officiellement, cela soulève beaucoup d'inquiétudes chez les parents d'élèves dans le nord du département.

2 classes, 4 niveaux chacune

Pour Arnac-la-Poste, la crainte est de passer à seulement deux classes pour tous les enfants de la maternelle au CM2. "On a déjà des classes à multiniveaux...mais là ça signifie quatre niveaux dans chacune des deux classes. On franchit un seuil qui ne nous permet pas de bénéficier des mêmes conditions d'enseignement qu'ailleurs sur le territoire" se désole Maële Tijeras, maman de 2 élèves.

"Derrière les chiffres, ce sont des enfants qui vont y perdre"

Les parents d'élèves d'Arnac-la-Poste comptent se rassembler devant l'école ce mardi matin. Ils ont déjà recueilli plus de 500 signatures sur une pétition, comme à l'école maternelle de Bessines-sur-Gartempe. Cette école risque aussi de descendre à deux classes. "Derrière les chiffres, ce sont des enfants qui vont y perdre, au niveau de l'apprentissage. Il y a des personnes d'origine étrangère : les enfants arrivent et ne maîtrisent pas forcément la langue française. Donc, dans une classe surchargée, c'est difficile de leur apprendre les premiers apprentissages de l'école maternelle" regrette une représentante de la FCPE.

A Bessines, les effectifs doivent à nouveau grimper dès l'année suivante. Mais les parents redoutent qu'une réouverture de classes ne soit pas aussi automatique qu'une fermeture.

Les syndicats votent "contre"

Les syndicats des enseignants ont également fait part de leur mécontentement. Tous ont voté "contre" la nouvelle carte scolaire et ses suppressions de postes. Ils demandent à la rectrice de revoir sa copie d'urgence.

"Parallèlement à cette fermeture de 11 postes en Haute-Vienne, on a 31 moyens de recrutement de contractuels, qui ne sont pas pourvus parce qu'ils manquent de candidats et de volontaires. Il n'y en a que 19. Donc on voit bien que d'un côté, il y a besoin de contractuels et de recrutements et que de l'autre côté, on supprime des postes. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir besoin de plus de contractuels" explique Marie-Mélanie Dumas, co-secrétaire du SNUIPP-FSU 87. Elle siège au Comité qui s'est réuni hier pour se prononcer sur ces suppressions de postes.

La répartition des postes à supprimer sera à nouveau soumise à un vote le 1er février prochain. Cette fois, même si les syndicats votent contre, le rectorat pourra passer outre.

En outre, le rectorat a aussi annoncé la suppression de 18 postes dans le 2nd degré, car il y aura 96 élèves de moins à la rentrée prochaine dans les collèges et lycées de Haute-Vienne, Corrèze et Creuse.