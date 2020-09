En Haute-Vienne, l'apprentissage se porte bien à condition de trouver des apprentis

Dans certains secteurs du bâtiment il est difficile pour des entreprises de trouver des apprentis mais ce n'est pas le seul secteur. C'est aussi vrai en Haute-Vienne de certains métiers de bouche. Au pays de la race limousine, certaines boucheries ont dû mal à recruter des jeunes. Pourtant au centre de formation du moulin Rabaud à Limoges le nombre d'apprentis bouchers reste stable. "C'est dans les zones rurales que les entreprises ont du mal à trouver des apprentis, un problème de mobilité pour les jeunes" explique Franck Chabreyron formateur en boucherie au CFA. En revanche dans les villes la plupart des demandes des entreprises sont pourvues.

Des coiffeurs qui restent frileux pour recruter des apprentis

A l'inverse dans d'autres secteurs d'activité comme la coiffure ce sont les jeunes qui ont parfois du mal à trouver une entreprise.

Ces apprentis coiffeurs ont eu de la chance de trouver une entreprise avant la crise sanitaire © Radio France - Françoise Ravanne

La crise du coronavirus a laissé des traces et au CFA du Moulin Rabaud Muriel Pinéda, formatrice en coiffure reconnait que les effectifs sont en baisse par rapport à l'an passé. "On sent une crainte chez les coiffeurs, pour certains le confinement s'est bien moins passé que pour d'autres et ils hésitent à s'engager pour prendre un apprenti pendant deux ans" explique t-elle.

Des apprentis investis et motivés au lycée Saint-Exupéry de Limoges

L'apprentissage se fait aussi dans certains lycées professionnels comme le lycée Saint-Saint-Exupéry à Limoges. "Nous avons 71 apprentis, un chiffre qui reste stable" explique Sylvie Munoz, coordinatrice pédagogique à l'unité de formation par l'apprentissage. Des apprentis formés ici à la mécanique poids lourd et moto, à l'aménagement de véhicules ou encore à la logistique. Et pour elle l'image de l'apprentissage a beaucoup évolué, "On disait il y a encore quelques années que l'apprentissage était une voie de garage, et que c'était pour les élèves en échec scolaire mais ce n'est plus du tout ça. On a des jeunes très motivés, investis et qui ont trouvé leur voie professionnelle" explique encore Sylvie Munoz.

Au Lycée professionnel Saint Exupéry, on prévoit aussi d'ouvrir en octobre une nouvelle formation "propreté de l'environnement urbain et recyclage des déchets" pour répondre aux demandes des entreprises dans ce secteur très porteur.