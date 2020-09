EN IMAGES - À Saint-Cyr-sur-Loire, la rentrée des plus petits marquée par le coronavirus

Même pour la première rentrée chez les grands, au CP, les parents n'ont pas le droit de passer les grilles. Certains sont restés le plus longtemps possible à portée de vue.

Tous les enfants sont arrivés sourire bien visible devant l'école Anatole France de Saint-Cyr-sur-Loire. Pour eux, à l'école primaire, le masque n'est pas obligatoire. Malgré tout, leur rentrée était bien différente d'une rentrée habituelle : elle s'est étirée plus longtemps pour permettre des arrivées échelonnées et les parents ne pouvaient pas accompagner leurs enfants au plus près de la salle de classe.

Comme ils ont connu l'école avec des règles sanitaires très strictes à la fin de l'année dernière, Tristan et Nathan, de retour en CM2, espèrent pouvoir jouer un peu plus ensemble. C'est une rentrée "particulière avec le covid-19 mais au moins là il n'y aura plus les limites [dans la cour, ndlr] et on pourra jouer avec les autres je pense. Une bonne rentrée pour retrouver les copains ! et puis on se souvient ... il faut se laver les mains avant de rentrer ... et en sortant."

Des arrivées échelonnées toutes les dix minutes

Les CM2 sont accueillis les premiers à 8H20, puis les CM1 à 8H30 et ainsi de suite toutes les dix minutes pour éviter au maximum les rassemblements, même s'il est difficile d'éviter les rapprochements au moment où le niveau est appelé à la grille. Les enfants entrent au compte-goutte, s'installent en fil indienne dans la cour puis les enseignants font l'appel.

La rentrée s'étire donc dans le temps - pas forcément évident à gérer pour enchaîner avec le travail, et elle est beaucoup moins joyeuse que d'habitude estime Eddy, papa masqué d'une élève qui entre au CE2 : "on a fait ce qu'il fallait pour mettre un peu d'entrain hier et ce matin mais c'est vrai qu'on n'est pas enchantés de devoir appliquer ça. Maintenant, on s'y plie volontiers mais pas avec beaucoup de plaisir !"

Au moment où les grilles s'ouvrent, impossible malgré tout d'éviter un rapprochement. Les enfants entrent au compte-gouttes. © Radio France - Noémie Philippot

Les parents obligés de rester devant les grilles de l'école

Parmi les contraintes les plus marquantes pour une rentrée : les parents n'ont pas le droit d'accompagner leurs enfants au plus près de la salle de classe, là aussi pour éviter le brassage de personnes différents dans l'enceinte de l'établissement. Un petit pincement au coeur pour Manon, dont la fille fait sa rentrée au CP : "ça nous faisait tout drôle parce que la rentrée au CP, c'est un cap qui se passe et en plus ne pas pouvoir l'accompagner, c'était un petit peu dur." Comme beaucoup d'autres, elle est restée devant la grille jusqu'à ce que sa fille entre en classe.

Pour éviter au maximum que des groupes différents se croisent, les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants au plus près de la salle de classe. © Radio France - Noémie Philippot

Les enfants ne semblent pas déboussolés pour autant constate Bertrand : "c'est plus spécial pour les parents je pense ! Il y a eu quelques larmes à 8H30 mais c'est passé, il a retrouvé ses copains donc tout va bien !"

Cette organisation avec des arrivées échelonnées est maintenue pour les autres jours de l'année. Dans l'école maternelle voisine, il y a même des panneaux pour que toutes les classes n'entrent pas par la même porte.