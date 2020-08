EN IMAGES - Au château de Fulvy, les enfants sont de retour sur les ondes de la radio FMR

ON AIR au château ! Le studio de la radio FMR est installé sous les hauts-plafonds du château de Fulvy, une bâtisse du 18e siècle. Cela fait trente ans que cette radio émet pendant un mois chaque été, dans le Tonnerrois. Ce projet pédagogique, qui a évolué au fil des années, a été labellisé cette année "colos apprenantes".

Météo, débat, dédicaces... les enfants animent une émission en direct pendant une heure, sur FMR. © Radio France - Lauriane Havard

Une radio éducative

Le projet FMR est né il y a trente ans. Comme son nom l'indique, FMR est une radio éphémère qui est présente sur les ondes un mois par an, mais cela signifie aussi Fulvy Malakoff Radio. C'est à l'initiative du centre de vacances de la ville de Malakoff, en région parisienne. Chaque été, l'équipe et les enfants, en colonie de vacances, prennent ainsi leur quartier au château de Fulvy. "Grâce à la radio, les enfants s'expriment, ils ont d'ailleurs beaucoup parlé de leur expérience du confinement" raconte Rollin Roger, le directeur du centre de vacances et de la radio FMR.

Il y a plein de gens qui restent pour nous écouter sur la radio FMR, c'est trop cool !

Pendant l'émission, les enfants donnent la météo du jour ou débattent d'un sujet en particulier, mais ce qui leur plaît en particulier c'est d'être entendu et écouté. "Il y a plein de gens qui restent pour nous écouter sur la radio FMR, c'est trop cool !" confie Assia, 10 ans. la radio FMR émet tous les jours et 24h/24h sur le 105.8, jusqu'à mi-août.

Les enfants du centre de vacances, acteurs de l'émission ! © Radio France - Lauriane Havard