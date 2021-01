EN IMAGES - Au Mans, le nouveau lycée Bellevue attend de pouvoir accueillir tous ses élèves en même temps

Depuis septembre, les élèves et le personnel du lycée Bellevue, au Mans, travaillent dans un établissement agrandi de 3000 m². Un outil de travail flambant neuf encore sous-exploité à cause des restrictions imposées par la situation sanitaire.

Près de 12 millions d'euros. C'est la somme qui a été dépensée sur deux ans par la région Pays de la Loire pour l'extension du lycée Bellevue, un établissement du Mans qui accueille 1 230 élèves. Achevé au moment du premier confinement, le nouveau bâtiment de 3000 m²dispose d'un CDI flambant neuf, d'un amphithéâtre de 220 places, des nouvelles salles de sciences, d'une maison des lycéens, ainsi que d'une vie scolaire et d'une salle des professeurs entièrement neuves.

L'amphithéâtre du lycée Bellevue permet de réunir beaucoup de monde avec la distanciation nécessaire. © Radio France - Ruddy Guilmin

Malheureusement, les élèves et le personnels ont à peine pris possession de ces nouveaux locaux, en septembre dernier, que des nouvelles restrictions sanitaires tombaient quelques semaines plus tard, obligeant les élèves à venir par demi-groupes, une semaine sur deux. "On n'exploite pas à fond les possibilités de réunion dont on dispose, regrette Marie-Ange Pintard, la proviseure du lycée Bellevue, mais ça nous permet d'utiliser par exemple l'amphithéâtre avec une distanciation physique entre les élèves lors d'examens. Ce que l'on n'aurait pas pu faire avant."

La présidente de région, Christelle Morançais, a pu constaté que les élèves ont largement investi le nouveau CDI. © Radio France - Ruddy Guilmin

Une verrière permet de faire rentrer beaucoup de lumière dans le nouveau CDI du lycée Bellevue. © Radio France - Ruddy Guilmin

En attendant, élèves et personnels profitent tout de même d'un espace de vie scolaire plus "cohérent, où les salles d'études sont à côté des surveillants et du foyer", précise la proviseure. Mais aussi de ce CDI qui semble ravir tout le monde. "C'est lumineux, confortable et les élèves fréquentent beaucoup plus cet endroit, se réjouit la présidente de la région, Christelle Morançais, en visite pour la première fois dans l'établissement, donc c'est un pari gagné et pour nous, c'est vraiment l'enjeu de construire des lycées là où il y a des besoins, mais aussi, comme ici, d'entretenir notre patrimoine. C'est une vraie stratégie d'investissement de 700 000 € sur quatre ans."

Le hall très moderne du nouveau bâtiment... © Radio France - Ruddy Guilmin

...contraste avec les couloirs de l'ancien bâtiment ! © Radio France - Ruddy Guilmin

Alors si tout le personnel espère pouvoir bientôt accueillir tout le monde en même temps dans ce lycée en partie flambant neuf, il va falloir attendre encore un peu. Pour l'heure, il n'est pas question de reprendre les cours à 100% en présentiel avant le 20 janvier.