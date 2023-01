EN IMAGES - "C'est trop bon ! " : le chef étoilé Eric Girardin a régalé les enfants des cantines de Colmar

C'est une première à Colmar : un chef étoilé a cuisiné pour les cantines scolaires de la ville. Les 1.200 élèves de maternelle et d'élémentaire ont été régalés par Eric Girardin, une étoile au Michelin du restaurant "La maison des têtes".

Egailler les papilles des enfants

"C'est trop bon ! Je mange du poisson et des patates. C'est délicieux et sucré," s'exclament les enfants devant leur assiette. Au menu, il y a avait pour l'entrée : une salade de betteraves aux agrumes, concassé de noisettes grillés et coulis de mâche. Pour le plat principal ; filet de merlu au beurre blanc citronné et pommes de terre confites.

Les enfants ont plutôt apprécié les plats © Radio France - Guillaume Chhum

Le chef Eric Girardin pendant le service © Radio France - Guillaume Chhum

En dessert, les enfants ont eu le droit de déguster de la poire cuite au sirop d'épices et sauce au chocolat. Habitué à servir pour le restaurant étoilé, le chef s'est mis adapté aux goûts des enfants. " J'ai mis les mêmes principes. Il faut du goût et que ça soit équilibré. On a fait les pommes de terre confites, avec du poisson et une bonne sauce," confie Eric Girardin.

Opération une fois par trimestre dans les cantines municipales de Colmar

Cette opération sera menée une fois par trimestre dans les cantines scolaires municipales. Il n'y a pas d'augmentation du prix, puisque ce sont avec des produits locaux que sont élaborés les menus. C'est le résultat d'un partenariat entre la ville de Colmar et l'association Préalis Cela permet aux enfants de déguster une autre cuisine.

" C'est un goût nouveau, des préparations nouvelles . Cela permet aux enfants de dire aux parents quand ils reviennent le soir : j'ai mangé de la cuisine d'un chef étoilé," argumente Germain, le directeur d'API Cuisine Alsace.

Seul petit bémol, les entrées à base de betterave n'ont pas séduit les enfants, le reste est plutôt bien parti.

Ce qui a été dégusté par les enfants © Radio France - Guillaume Chhum