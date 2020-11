EN IMAGES - Cette crèche de Saint-Étienne utilise la langue des signes pour pallier le port du masque

A la crèche Les Pillous, enfants et éducatrices communiquent notamment via la langue des signes

Le crèche Les Pillous, à Saint-Étienne dans la Loire, forme ses encadrants à la langue des signes depuis 2015. Les enfants et parents apprennent eux aussi un répertoire de gestes du quotidien. Des gestes devenus très utiles depuis l'obligation de porter le masque : la langue des signes vient pallier la disparition des expressions du visage à cause du masque.

La langue des signes au secours des encadrants masqués

"Encore", "papa", "maman", "boire" ou "changer la couche" : pour chacun de ces besoins ou mots essentiels, correspond un geste qu'ont appris les encadrants de la crèche des Pillous, et que connaissent bien désormais les enfants. "Même si certains signes sont un peu déformés, on devine quand il les font, sourit Liliane, éducatrice pour les plus grands (2-3 ans). On les apprend et on les répète à travers les chansons."

Si les enfants dont elle s'occupe commencent à parler, et sont donc d'autant plus attentifs aux mots qu'elle prononce, "avec le masque, on n'a que le regard vraiment pour communiquer avec eux. Ils nous voient pas prononcer les mots, c'est perturbant." Les signes viennent donc accompagner et expliciter la communication.

L'enjeu est encore plus crucial pour les tout-petits, qui grandissent et apprennent en observant le visage de leurs éducatrices. "Ils ne voient pas nos expressions à cause du masque, ils ne voient pas quand on sourit, ils ne voient pas quand on est fâché, soupire Virginie, animatrice. Mais avec le signe, ils peuvent comprendre ce que l'on veut dire et ce que l'on veut faire ressentir."

"Pas un outil miracle"

Selon certains psychologues, dissimuler son visage a bien un impact sur le développement de l'enfant. la directrice de la crèche, Laurianne Duclos, en est consciente. Si elle est ravie de voir la langue des signes bien fonctionner depuis mi-septembre, avec des retours positifs de ses animatrices, elle songe aussi à d'autres outils.

La crèche Les Pillous a choisi 20 signes de base à apprendre aux encadrants, comme aux enfants et à leurs parents. © Radio France - Céline Autin

Parmi eux, le masque transparent, utilisés notamment par les sourds et les malentendants : "cela permet de laisser passer les expressions du visage... mais ils coûtent encore très chers, et ils ne sont pas encore homologués par les autorités de santé." Elle attend donc cette homologation avant de passer commande pour la quinzaine d'adultes qui prennent soin des 48 enfants de la crèche Les Pillous.