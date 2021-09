EN IMAGES - Dans les coulisses de la rentrée 2021 au collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre

Ce jeudi matin, France Bleu Pays d'Auvergne était en direct du collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre pour la rentrée 2021. Dans cet établissement du le Puy-de-Dôme, cette journée était réservée à l'accueil des élèves de 6e, ils sont 203 cette année répartis en sept classes. Le collège Jean Rostand est un des plus gros du département avec 775 élèves au total.

Au petit matin devant le collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre ce jeudi 2 septembre. © Radio France - Juliette Micheneau

Les portes du collège s'ouvrent à 7h30 et parmi les personnels qui sont arrivés bien avant les élèves ce jeudi matin, l'équipe des cuisines du restaurant scolaire avec à sa tête Jean-Louis Ranger. Une reprise en douceur avec quelques 200 repas à servir, en temps normal, c'est près de 800.

Jean-Louis ranger, chef de cuisine du restaurant scolaire du collège jean Rostand des Martres-de-Veyre. © Radio France - Juliette Micheneau

Jean-Louis Ranger, chef de cuisine au collège Jean Rostand, sert près de 800 repas par jour. Copier

Les protocoles sanitaires privent la cuisine d'une partie de son personnel, chargé de désinfecter. Le temps de repas a aussi été allongé pour accueillir moins d'élèves en même temps. Résultat, le service démarre plus tôt, l'équipe doit déjeuner dès 10h30 et ensuite le rythme est soutenu.

Des protocoles sanitaires omniprésents

Cette année encore la rentrée se fait dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire. Un protocole strict est mis en place, élèves et enseignants sont masqués, le brassage doit être limité et en cas de cas positif au Covid-19, seuls les élèves contacts "à risque" et non vaccinés, seront renvoyés à la maison pour sept jours. Une nouvelle règle qui devrait limiter l'enseignement à distance et c'est un soulagement pour la principale du collège Jean Rostand, Valérie Husar. "Nous sommes persuadés qu'il faut rester à l'école. Les enfants qui ont vécu les confinements ont perdu des acquis et les écarts se creusent."

Par tradition, Valérie Husar principale du collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre, accueille les 6e au portail le jour de la rentrée. © Radio France - Juliette Micheneau

Objectif, malgré le Covid, "que tout le monde reste en classe, le plus possible", pour Valérie Husar, principale du collège Jean Rostand. Copier

Depuis le début de la crise sanitaire, l'établissement s'adapte : chorale maintenue en demi-groupe, ou encore le sport qui a investi tous les grands espaces disponibles du préau au hall d'accueil.

Rassurer les élèves

Les professeurs accueillent les élèves et les guident pour leurs premiers pas au sein de l'établissement. Nelia De Vasconcelos, professeur principale en classe de 6e retrouve sa classe ce jeudi pour une nouvelle année scolaire et prend le temps de rassurer ces jeunes qui découvrent un tout nouvel univers.

Nelia De Vasconcelos, professeure principale en classe de 6e au collège Jean Rostand. © Radio France - Juliette Micheneau

"Rassurer les élèves, se mettre à leur place et les accompagner au mieux", c'est la mission que se fixe Nelia De Vasconcelos, professeure principale de 6e Copier

C'est aussi la rentrée à la vie scolaire. Il faut expliquer le fonctionnement du collège aux nouveaux arrivants, les guider dans les locaux et maintenant accompagner le protocole sanitaire. "La distanciation, pour les collégiens, c'est le plus dur à faire respecter", reconnaît Hugo Garcia, AED, assistant d'éducation, à Jean Rostand.

Hugo Garcia, assistant d'éducation au collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre. © Radio France - Juliette Micheneau

Hugo Garcia fait sa troisième rentrée comme assistant d'éducation au collège Jean Rostand. Copier

Jour de rentrée, les casiers attendent les cartables des jeunes collégiens. © Radio France - Juliette Micheneau