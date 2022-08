PHOTOS - Derniers travaux avant l'ouverture du collège de Longvic

Tout beau, tout neuf ! Le département de Côte-d'Or ouvre un nouveau collège à Longvic. C'est l'aboutissement d'un chantier de trois ans et de 24 millions d'euros. Le nouvel établissement se veut plus économe en énergie et plus sympa à vivre.

Un établissement tout neuf pour les 620 élèves du collège de Longvic. Ce jeudi 1er septembre 2022, ils vont faire leur rentrée dans un nouveau bâtiment construit juste a côté de l'ancien collège Roland-Dorgelès devenu vétuste. C'est l'aboutissement d'un chantier de 3 ans qui a couté 24 millions d'euros au Conseil Départemental de la Côte-d'Or.

Le nouvel établissement s'élève sur trois niveaux, un rez-de-chaussée et deux étages. Ce nouveau collège moderne, se veut écolo et économe en énergie avec moins de béton et plus de bois. La façade est habillée de planches et de grandes poutres qui font l'ossature du bâtiment. Du bois également pour encadrer les fenêtres, et des grandes pièces lumineuses.

Du bois pour habiller ce nouveau bâtiment © Radio France - Olivier Estran

L'encadrement et l'isolation des fenêtres © Radio France - Olivier Estran

Une des salles de classe © Radio France - Olivier Estran

De l'herbe sur le toit

"On a fait de grandes baies vitrées, mais avec un contrôle solaire optimal" assure Paul Godart du cabinet d'architectes Godart-Roussel. "On a travaillé avec des brises-lumières, c'est à dire avec des volets qui s'orientent, se montent, se baissent. On a pu faire de grands espaces lumineux dans lequel il est agréable de travailler. On a aussi conçu des espaces qui ne résonnent pas. On veut un environnement calme."

Le tout est assez chaleureux dans des couleurs blanches et jaunes, et puis il y a aussi ce qu'on ne voit pas, comme les toits entièrement recouverts d'herbe, et ce n'est pas pour faire joli. "Ce sont des graminées" précise Paul Godart "et cela permet d'assurer aussi une meilleure isolation thermique."

Du bois et des couleurs claires © Radio France - Olivier Estran

"Durant 3 ans, les élèves ont assisté aux travaux de l'autre côté de la cour. Là, ils vont enfin pouvoir profiter de ce nouveau bâtiment" sourit Samuel Chauveau, le principal-adjoint. "Ca va être agréable, au beaux jours il faisait très chaud dans les anciens bâtiments, notamment au mois de juin avec la canicule. Cela va être appréciable d'avoir un établissement qui respecte les nouvelles normes thermiques, y compris l'hiver avec le froid. Cela va permettre de faire des économies d'énergie et d'avoir de meilleurs conditions de vie pour le personnel et les élèves."

Des ouvriers travaillent dur pour que tout soit prêt pour la rentrée © Radio France - Olivier Estran

Economies d'énergie

Pour cette rentrée, le conseil départemental de Côte-d'Or investit 40 millions d'euros dans les 54 collèges dont il a la charge. Vingt millions sont investis pour la rénovation des locaux. "Ce plan a déjà permis une baisse de la consommation énergétique de 20% par an et une économie de 3,5 tonnes de gaz à effet de serre au cours des six dernières années" note la collectivité.

L'ancien collège va être démoli © Radio France - Olivier Estran

Quand à l'ancien collège de type "Pailleron" (un modèle de construction très répandu dans les années 1960-1970), il va être démoli au cours de l'année. Les élèves n'en ont pas fini avec le bruit des engins de chantier. "Mais ensuite, on va enlever le bitume et mettre de nouveaux arbres, les élèves seront associés à la conception de ce nouvel espace de jeu" souligne Grégory Bourcet, le principal du collège.

