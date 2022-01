EN IMAGES - Environ 700 manifestants à Reims contre le protocole sanitaire dans les établissements scolaires

Environ 700 professeurs, personnels de l'Education nationale et élèves ont manifesté ce jeudi matin dans les rues de Reims. Les syndicats enseignants ont massivement appelé à la grève contre le protocole sanitaire dans les établissements scolaires.

"Non assistance à école en danger", "Stoppons le variant Blanquer"... Les professeurs et personnels de l'Education nationale se mobilisent ce jeudi 13 janvier contre les différents protocoles sanitaires mis en place dans les établissements scolaires depuis la rentrée. Pour la première fois, tous les syndicats enseignants appellent à la mobilisation. À Reims, environ 700 personnes ont manifesté entre la Maison des syndicats et le rectorat.

Environ 700 personnes ont manifesté à Reims © Radio France - Clément Conte

Tous les syndicats enseignants sont mobilisés © Radio France - Clément Conte

Le ministère de l'Education nationale annonce à la mi-journée un taux de 38,48% d'enseignants grévistes pour cette journée de grève contre la gestion de la crise sanitaire à l'école. Dans le secondaire, le ministère fait état de 23,73% d'enseignants grévistes (collèges et lycées), le Snes-FSU fait lui état de 62% d'enseignants grévistes.