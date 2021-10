EN IMAGES - Hommage à Samuel Paty au collège Rameau à Dijon

Des hommages dans tous les établissements scolaires vendredi 15 octobre 2021, un an après l'attentat contre le professeur Samuel Paty. Au collège Rameau à Dijon, une cour a été renommée "Samuel Paty" et un arbre a été planté, devant des élèves et des professeurs émus parfois aux larmes.